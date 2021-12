Al via il BPA: il concorso che premia i figli migliori di Mamma Roma

Parte la sesta edizione del Premio Roma Best Practice Award – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori. Come da consuetudine, nalla Giornata mondiale dei diritti umani, prende avvio il concorso che riconosce, sostiene, mette in rete e premia la parte più attiva e solidale della città.

Chi può partecipare

Il Premio RomaBpa è diviso in due macro-aree: quella di chi partecipa come sponsor e quella di chi partecipa al concorso con un progetto. Perché l’obiettivo non è tanto un premio in denaro ma un tutor che sostenga – con beni o servizi o competenze specifiche – i progetti vincitori. Questo permette una collaborazione attiva e duratura fra due mondi vissuti come distanti: quello dell’impresa e quello dell’associazionismo, della scuola, dei condomini e dei comitati di quartiere.

Il premio e la rete

Associazioni, aziende, comitati, scuole, condomini e cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere migliore la Capitale, impegnandosi in prima persona alla crescita umana e civica del tessuto cittadino, da sei anni possono contare su un premio che riconosce il loro valore e il contributo essenziale che rappresentano. E non soltanto il giorno della premiazione, ma durante tutto l’anno. Vincere il RomaBpa, infatti, significa non solo poter contare su un premio, ma anche essere coinvoliti in tante iniziative cittadine ed entrare a far parte di una rete attiva e propositiva.

“In questi primi cinque anni abbiamo coinvolto decine di sponsor e realizzato più di 150 progetti concreti in città – ha spiegato Paolo Masini, presidente del RomaBpa – contribuendo a sviluppare la nostra idea di città-comunità. Un bene prezioso e fondamentale che, come ha dimostrato la pandemia, è la via più sana e incisiva per realizzare un cambiamento e un maggior impegno civico. E proprio questa visione che ha ispirato tre nuovi progetti dell’associazione, il Civico Giusto, che ricorda quanti in questa città non si voltarono dall’altra parte durante il nazifascismo, FormarsInsieme, che sostiene nello studio ragazzi delle scuole medie e superiori in difficoltà attraverso una rete di collaborazione con gli atenei della capitale, e Urban ReTree per il recupero e il riciclo del legno e dei cartoni da imballaggio. Tutti progetti che si basano sulla solidarietà, sulla collaborazione e sulla sinergia tra enti, associazioni, privati e scuola.

Per quanto riguarda gli sponsor, il BPA è ispirato dalla figura di Adriano Olivetti (la Fondazione a lui dedicata ci accompagna infatti da tempo) che coniugava il valore dell’impresa e dell’innovazione con quello della città comunità, un nuovo umanesimo che mette costantemente la persona al centro di tutto.

Le categorie ed i premi speciali

Per l'edizione 2021 le categorie sono 5: Roma Accoglie Bene (dedicata al mondo della solidarietà, accoglienza e integrazione); Roma Cresce Bene (dedicata al mondo della cultura, dello sport e della memoria); Roma Studia Bene (dedicata al mondo della scuola); Roma Bene Comune (dedicata a chi si prende cura della città, del decoro urbano e del verde); Roma Abita Bene (dedicata alle nuove esperienze condominiali e di vicinato). Sono inoltre due i prei in gara: Roma Sviluppa Bene (dedicata alle imprese e start up) e Roma Parla Bene (dedicata al mondo dei media).

Per partecipare al premio si dovrà compilare, entro il 21 marzo, un modulo on line sul sito di Roma BPA indicando progetto e la categoria prescelta, mentre le aziende sponsor potranno inviare le propria adesione entro la stessa data.

Sempre il 21 marzo verrà annunciata la data della premiazione finale che si terrà – grazie alla collaborazione con Lazio Innova - presso lo Spazio Rossellini di Roma, il nuovo Polo culturale attivo presso l’istituto Cine-Tv Roberto Rossellini. Al fianco del Roma Bpa fin dalla prima edizione, la scuola con i suoi studenti ha anche realizzato gli spot del Premio, da oggi mandati in onda da Telesia sulla linea metropolitana di Roma. Un luogo popolare per un premio popolare, che punta sul “basso” per portarlo sempre più in “alto”.