Vetro riciclato, consegnate ai romani oltre 20mila bottigliette

Sono trascorsi due mesi esatti dall’avvio della campagna “Acqua di Roma”. Da allora sono stati più di 20mila i cittadini che hanno ricevuto in dono la bottiglia in vetro riciclato con il marchio CoReVe.

Le bottiglie nei centri raccolta

Le bottiglie vengono distribuite nei centri raccolta dove si recano i residenti per conferire ingombranti, Raee, ed altri rifiuti che non possono essere gettati nel cassonetto. In questo modo più di 20mila cittadini sono entrati in contatto con la campagna che ha per “testimonial” una bottiglia di vetro riciclato. Con il suo design vintage, e con le scalanature che ricordano quelle delle antiche colonne romane, l’oggetto è stato donato anche a 5mila operatori ecologici quotidianamente impegnati in città.

La campagna per ridurre gli sprechi

Le bottiglie, di cui il Campidoglio ha ricevuto uno stock di 100mila esemplari, vengono distribuite gratuitamente con lo scopo di incentivare la conoscenza del fatto che il vetro, se correttamente conferito, può essere riciclato all’infinito. In tal modo la campagna prova a sensibilizzare i cittadini ad effettuare bene la raccolta differenziata e, non ultimo, ha utilizzare questo contenitore per bere l’acqua di Roma. La bottiglia viene consegnata insieme ad una busta di carta, anch’essa riciclata, su cui sono stampati slogan legati alla campagna.

Il progetto Acqua di Roma

“La campagna 'L'Acqua di Roma' realizzata in collaborazione con CoReVe e sostenuta da Ama vuole essere un'ulteriore azione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, dell'importanza che i comportamenti individuali hanno sulla riduzione della produzione dei rifiuti e della plastica in particolare - afferma Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente ed ai rifiuti- La bottiglia che è al centro del progetto è il simbolo di quanto la corretta differenziazione dei rifiuti, a partire dal vetro, consenta il loro recupero e riciclo limitando il consumo di materie prime e di energia con conseguenti riduzioni delle emissioni di CO2”.

Una bottiglia che promuove l'economia circolare

Soddisfazione per l'andamento della campagna è stata espressa anche dai vertici di Ama. Daniele Pace, presidente dell'azienda municipalizzata, ha spiegato di essere contento “perché la distribuzione delle bottiglie in vetro riciclato nelle nostre strutture di promozione dell'economia circolare amplifica e moltiplica gli aspetti positivi dell'iniziativa”. Inoltre, ha aggiunto il numero uno di Ama, “sul territorio di Roma abbiamo più di 9 mila campane verdi per la raccolta del vetro e con il consorzio per il recupero CoReVe i nostri tecnici collaborano costantemente. È, anche per questo, particolarmente utile e bello che a consegnare ai cittadini questa bottiglia speciale, con i messaggi importanti che trasmette, sia proprio il nostro personale”.