Botticelle, il Tar accoglie il ricorso dei vetturini: i cavalli possono tornare in strada

Una nuova vittoria dei vetturini. Gli effetti dell’ultima ordinanza firmata dalla Sindaca sono temporaneamente sospesi. Il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dagli operatori che conducono le cosiddette botticelle.

Il ritorno dei cavalli in strada

Aver accolto l’istanza cautelare presentata dai vetturini, implica il fatto che i cavalli possano tornare subito nelle strade e nelle piazze dove sono abituati a trovarli i romani ed i turisti. Almeno in attesa del giudizio di merito, che è previsto per l’inizio del mese di agosto. Fino ad allora le botticelle possono circolare anche durante la giornata e non soltanto dopo le ore 18.

La prima ordinanza della sindaca

La sindaca aveva firmato due ordinanze, nel giro di pochi giorni. La prima prevedeva la possibilità di ricorrere agli animali da traino soltanto nei casi in cui le temperature fossero scese sotto i 25 gradi. Una condizione subito impugnata dai vetturini, perchè considerata più restrittiva rispetto alle ordinanze degli anni precedenti, che fissavano l’asticella sui 30 gradi.

Il provvedimento più restrittivo

Per tutta risposta il Campidoglio aveva diramato un’altra ordinanza, ancora più stringente. Le botticelle, secondo l’ultimo dispositivo firmato il 5 luglio da Virginia Raggi, avrebbero potuto circolare in città soltanto dopo le ore 18. A condizione, in aggiunta, che dopo quell’ora le temperature restino sotto i 25 gradi. Queste limitazioni, in virtù della sospensiva accordata dal TAR del Lazio, non vanno più applicate. “Per noi è una vittoria - ha commentato il vetturino Angelo Sed - perchè stabilisce che già dal 9 luglio possiamo tornare a lavorare liberamente”. Soddisfatto anche l'avvocato dei vetturini, Andrea Ippoliti "Confido che la terza Ordinanza sia quella buona e che la Pubblica Amministrazione preveda ora il divieto di circolare nelle giornate di ondate di calore 'bollino rosso' fino alle 18 e, dopo quell'ora, solo con temperatura inferiore ai 30 gradi. Così come è sempre stato - ha sottolineato il legale- nel rispetto di Leggi e regolamenti". In assenza di quest'ordinanza le botticelle possono circolare senza particolari limitazioni.

Il regolamento capitolino già bocciato in tribunale

Ancora una volta, quindi, è la giustizia amministrativa ad intervenire per disciplinare il rapporto tra il Campidoglio ed i vetturini romani. Nel corso dell’ultimo anno, va ricordato, il Consiglio di Stato aveva anche bocciato il regolamento sulle botticelle che Roma Capitale aveva appena approvato. Prevedeva di relegare la loro attività nei parchi e nelle ville storiche. Un regolamento che per alcune associazioni animaliste, interessate all’abolizione del servizio, era già sembrato limitante. Ma che, sul fronte opposto, era stata avversata dai vetturini che, richiamandosi al codice della strada, hanno rivendicato la possibilità di operare sulle strade e nelle piazze, non nei parchi.

Una proposta di conciliazione

“La sospensione, da parte del TAR Lazio, dell'ordinanza del Sindaco Raggi fa emergere sempre più la necessità di porre fine a questo scontro tra le diverse parti in causa che rischia di pregiudicare seriamente la salute dei cavalli. Come Fratelli d'Italia - ha commentato il consigliere capitolino Francesco Figliomeni - avevamo sempre rappresentato l'esigenza di trovare una sintesi politica attraverso un tavolo di confronto tra l'amministrazione capitolina, i vetturini e le diverse associazioni animaliste". In altre parole, ha concluso Figliomeni, l'auspicoo è che "siano previsti degli incentivi a fronte della trasformazione del servizio senza l'impiego di cavalli". Intanto però, sospesa l'ordinanza della Sindaca, le botticelle possono tornare in strada.