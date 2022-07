Le botticelle restano ferme per il caldo. Il Tar dà ragione al Comune

Le botticelle, ovvero le tradizionali carrozze turistiche trainate dai cavalli a Roma, resteranno ferme in presenza di ondate di calore di particolare intensità. Il Tar del Lazio, infatti, ha respinto il ricorso presentato dai vetturini in cui si chiedeva la sospensione della recente ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, che ha limitato appunto l'attività delle botticelle per tutelare i cavalli dal caldo torrido.

"Il dipartimento Tutela Ambiente capitolino comunica che in data 27 giugno 2022 il Tar, con il decreto n.7375, ha respinto la domanda di applicazione delle misure cautelari e quindi di sospensiva delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del sindaco, presentata dai vetturini" spiega il Comune in una nota.

"Il decreto del Tar, dunque, nelle motivazioni del respingimento delle istanze dei vetturini, conferma la validità dei criteri che hanno motivato i divieti disposti dall'ordinanza sindacale a tutela dei cavalli, che si sono basati sulle ricerche dell'ispra sul fenomeno delle isole di calore cui Roma è particolarmente soggetta, quindi includendo ulteriori parametri a quelli della temperatura, quali il tasso di umidità, la ventilazione e l'irraggiamento solare".

Cosa dice l'ordinanza

Il comune di Roma, lo ricordiamo, ha ampliato lo stop alle botticelle per tutelare i cavalli dalle ondate di calore che stanno caratterizzando questo inizio di estate. Il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che stabilisce il divieto di circolazione fino al 15 settembre dalle 11 alle 18 nelle giornate in cui il ministero della salute e la protezione civile prevederanno livello di rischio 2 e 3.

L'atto integra e amplia quanto già previsto dalla normativa esistente, che dal 1° giugno al 15 settembre vieta di far lavorare gli animali dalle 13 alle 17 in caso la temperatura superi i 35 gradi. In ogni caso, durante il periodo di forzata inattività dovranno essere garantiti esercizio fisico e adeguata movimentazione.