Regolamento botticelle, non bastano gli annunci: per il TAR possono ancora girare in strada

Ad inizio dicembre l’Assemblea Capitolina ha votato favorevolmente il regolamento sulle botticelle. A distanza di due mesi però non è ancora attuativo. Ne conseguenze, come ha rilevato anche il TAR del Lazio, che le carrozze trainate dai cavalli possono ancora circolare nel centro.

L'intervento richiesto al TAR

La questione è stata portata all’attenzione del tribunale amministrativo regionale dall’avvocato Andrea Ippoliti, legate dell’associazione dei vetturini."Nonostante avessi, con parere pro veritate, evidenziato che è chiarissimo che la disposizione del Regolamento che impone di circolare solo nei parchi non è ancora in vigore, i vigili sono stati irremovibili ed hanno costretto i miei clienti a rientrare nelle stalle. Sono quindi stato costretto a disturbare il TAR affinchè dichiarasse che nessuna sospensiva può essere concessa al momento” ha spiegato l’avvocato.

Perchè i vetturini possono girare

Non è possibile impedire ai vetturi di lavorare nelle vie del centro perchè “l'obbligo di circolare nei parchi non è ancora in vigore, in assenza dell'assegnazione delle aree ai vetturini” ha chiarito il legale. Manca anche la pubblicazione sull’Albo pretorio della delibera che l’assemblea capitolina ha votato. Una volta che sia online il Dipartimento mobilità deve assegnare le aree dove le botticelle possono circolare. Di fatto, a distanza di due mesi dalla sua approvazione, il sofferto regolamento non è ancora applicabile e quindi, ha ribadito Angelo Sed, presidente della N.A.V.E.R. (nuova associazione vetturini romani) si può continuare a circolare nelle strade.

Un regolamento sofferto

L'approvazione del regolamento è arrivato al termine di un lungo iter che è stato tutt'altro che immune alle critiche. Il risultato raggiunto, che prevede di circoscrivere l'attività di traino delle carrozze in un numero limitato di parchi e ville storiche, è stato apertamente contestato da Loredana Pronio, delegata capitolina al benessere animale che, in polemica con l'amministrazione, ha rinunciato al proprio incarico. Sul fronte opposto si collocano invece gli stessi conduttori delle botticelle, che ritengono improponibile continuare a svolgere la loro attività in parchi pubblici. In ogni caso, queste aree (individuate all’interno del parco degli Acquedotti e di Villa Pamphilj) non sono state ancora assegnate.