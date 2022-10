Botticelle: vetturini fermati per 32 giorni dall’ordinanza del sindaco

Trentadue giorni senza botticelle. E’ questo il risultato prodotto dall’ordinanza che il sindaco ha firmato lo scorso 24 giugno.

Niente botticelle nelle strade

Il dispositivo siglato dal numero uno del Campidoglio ha limitato l’impiego dei cavalli e degli altri animali impiegati nel traino di botticelle e carretti per buona parte dell’estate. Gli animali non sono rimasti fermi nei box, perché nelle giornate in cui è valso il blocco, l’ordinanza ha previsto che venisse comunque garantita loro un’adeguata movimentazione ed un opportuno esercizio fisico. Ovviamente senza traini al seguito.

Cosa prevedeva l'ordinanza

L’ordinanza di Gualtieri non si è limitata a far riferimento a specifici livelli di temperatura ma, in considerazione delle eccezionali temperature, introduceva nuovi parametri a tutela degli animali quali l’umidità presente nell’aria, la ventilazione e l’irraggiamento solare, estendendo dalle 11 alle 18 il divieto di circolazione delle ‘botticelle’. Ai vetturini è comunque stato vietato l’esercizio, in condizioni di superamento dei 35 gradi centigradi di temperatura.

I 32 giorni di stop

Il dispositivo firmato dal sindaco era stato impugnato dai vetturini ma il TAR del Lazio, il 26 Giugno l’ha respinto, confermandone così la validità dei criteri e dei relativi divieti. Di conseguenza, ha fatto sapere il dipartimento ambiente, per il superamento dei livelli di rischio per i cavalli, le botticelle hanno avuto 32 giorni di stop così ripartiti: 5 giorni a giugno, 22 a luglio, 5 ad agosto e nessuno a settembre.

La guerra di ricorsi

Nel corso dell'amministrazione precedente, i dispositivi firmati dal Campidoglio avevano dato avvio ad una serie di ricorsi da parte dei vetturini. Non bastarono tre ordinanze sottoscritte dall'allora sindaca Raggi, per bloccare l'attività delle botticelle. Nè si rivelò utile il regolamento scritto dal Campidoglio, che prevedeva di limtare la presenza dei cavalli da traino nei parchi pubblici. Anche in quel caso il dispositivo ha dovuto fare i conti con l'opposizione dei vetturini che, nelle aule di tribunale, ha finito per invalidare il provvedimento.