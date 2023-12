Botteghe storiche, via libera della regione al regolamento sui loghi: saranno obbligatori

Botteghe, attività, fiere, mercati ed anche commerci ambulanti. Se hanno una valenza storica, devono ora esporre il relativo logo. La regione Lazio ha infatti approvato il regolamento che ne disciplina l’adozione.

Come saranno i loghi

Il nuovo regolamento fissa quelle che sono le grafiche, le caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo di questi loghi che, commercianti ed artigiani, possono affiggere per rendere riconoscibile la relativa attività. Sono obbligatoriamente figure con una dimensione mai inferiore ai 15 centimetri per lato e possono essere stampati su pellicola adesiva o incisi su legno, metallo, plexiglass. La delibera, promossa dall'assessora regionale Roberta Angelilli, arriva quasi due anni dopo la legge regionale sulle attività storiche.

La legge approvata due anni fa

La legge regionale che mira a salvaguardare e valorizzare le botteghe e le attività storiche del Lazio era stata approvata il 10 febbraio del 2022. Prevedeva anche che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, i comuni provvedessero, anche avvalendosi delle camere di commercio e delle organizzazioni di categoria, a censire le attività meritevoli di questa specifica denominazione. Per fregiarsi del titolo di botteghe ed attività storiche, come si legge all’articolo 2 della legge regionale, occorre documentare di aver effettuato per almeno 50 anni creazioni, produzioni, attività artigiane e commerciali “che hanno conservato antiche lavorazioni”.

Per queste realtà la regione, sul finire del 2022, aveva messo a disposizione 2,4 milioni di euro. Soldi utili per mantenere in vita antichi mestieri che stanno sparendo anche dalle strade del centro storico per essere sostituite da attività che ne fanno un luna park per turisti. Da parte di Roma Capitale, però, l'elenco delle attività meritevoli d'essere considerate storiche, sono state comunicate soltanto la scorsa primavera.

Cosa devono fare commercianti ed artigiani

Gli esercenti inseriti nell’elenco delle attività storiche regionali sono obbligati a esporre il logo all’esterno dell’esercizio, mettendo a disposizione del pubblico l’attestato rilasciato dalla Regione Lazio e il materiale informativo. La denominazione “Bottega e attività storica” e il logo, dove previsto dal regolamento, possono essere utilizzati nelle attività pubblicitarie. Per quanto riguarda gli esercenti che operano nei mercati e nelle fiere, potranno esibire il relativo logo solo per il periodo di esercizio all’interno dell’evento “a valenza storica”.