Botteghe storiche, approvato il regolamento per la salvaguardia: pronti 2,4 milioni di euro

La giunta regionale ha approvato il regolamento di attuazione della legge sulla salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche. E' il secondo e decisivo step dopo che, a gennaio scorso, il consiglio aveva dato il suo ok alla proposta di legge firmata dalla dem Marta Leonori.

"Si concretizza quale strumento prezioso di valorizzazione e supporto al tessuto produttivo dei nostri territori - commenta in una nota la consigliera -, e un'arma in più contro la crisi economica e per proiettare anche nel futuro questo settore". "Il Lazio sarà ora in grado, fornendo un modello alle altre regioni - fa sapere Leonori - di censire, supportare con circa 2,4 milioni di euro e valorizzare attraverso specifiche campagne di comunicazione, le centinaia di piccole e medie imprese commerciali e artigianali in attività, seppur con cambi di proprietà , da più di 50 anni".

Mestieri a rischio estinzione ma anche attività come bar, ristoranti, edicole, cinema, librerie, mercati e fiere che da decenni sono sui territori, ormai punti di riferimento nei quartieri e testimoni di intere generazioni. "La loro importanza supera l'aspetto economico e produttivo - specifica Leonori -, rappresentando un tassello essenziale anche per il tessuto sociale e il patrimonio storico delle nostre città e rendendo, altresì, protagonisti i comuni. Il loro riconoscimento sarà elemento anche di attrattività del territorio, attestato da una targa dedicata per ognuno di loro e rilanciato attraverso specifiche campagne di comunicazione istituzionale".