Forestazione urbana: a Casal Brunori arrivano oltre 4200 piante

Dopo Torre Maura e Pietralata, è partita la forestazione anche nella vallata di Casal Brunori. Oltre 4200 piante, tra alberi ed arbusti, contribuiranno alla crescita di un bosco urbano anche nel piccolo quartiere del municipio IX.

L’intervento di forestazione, che interessa l’area tra via Armando Brasini e Via di Mezzocammino, si sviluppa su un’estensione di circa 11 ettari. Lì verranno messi a dimora, entro il prossimo febbraio, 3161 alberi tra cui frassini, querce, lecci, pioppi, aceri, carpini, corbezzoli e 1087 arbusti di biancospino, elicriso, lavanda ed erica multiflora.

Le piante messe a dimora con il decreto clima

“Dopo le forestazioni a Torre Spaccata/Torre Maura e Pietralata, con questa di Casal Brunori completiamo gli interventi previsti dal decreto clima e finanziati con i fondi del Mase, che portano complessivamente sulla città oltre 8.800 piante. Nell’area di Casal Brunori, in un quadrante densamente popolato, la creazione di un bosco urbano con oltre 4200 piante contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria e della vivibilità di quella zona e favorirà la creazione di corridoi ecologici con aree naturali circostanti quali la Riserva di Decima Malafede e il Parco Laurentino-Acqua Acetosa” due riserve, situate sempre nel municipio IX, che fanno parte della rete di RomaNatura.

L'obiettivo della neutralità climatica

Con le forestazioni finanziate dal ministero, la Capitale punta ad abbattere la quota di CO2, secondo gli obiettivi che Roma ha sottoscritto con l’Europa. Il comune è tra le 100 città che hanno aderito al programma Horizon Europe che prevede di far raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e zero emissioni per il 2050. E quindi queste forestazioni contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria ed alla mitigazione delle temperature. Aspetto tutt’altro che irrilevante in un città che nel 2023, secondo una ricerca appena pubblicata da Legambiente, è stata la più colpita da eventi meteorici estremi.

Il terzo progetto di forestazione urbana

“Con l'intervento di Casal Brunori, il terzo nell'ambito del decreto clima, si conclude una parte importante del programma di forestazione di Roma Capitale -ha ricordato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri – Stiamo piantando circa 8mila tra alberi ed arbusti, che contribuiranno notevolmente a rendere migliore l'aria della nostra città. Proseguiremo nel corso del 2024 con tanti altri interventi di forestazione, in particolare quelli nell'ambito del PNRR, per continuare il nostro impegno per il contrasto all'aumento delle temperature”.