Boschi urbani vicino alle scuole: riparte il progetto “Forest for Rome”

Piccoli boschi in città, da realizzare soprattutto nelle zone più frequentate, per contrastare gli effetti dell’inquinamento. E’ questo il senso del progetto “Forest for Rome” che il Campidoglio ha avviato nel 2022 e che, nei prossimi giorni, prevede la messa a dimora di nuovi alberelli.

I prossimi microboschi urbani

“Arriva la microforestazione urbana del progetto Forest for Rome” ha annunciato l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi, spiegando che si tratta di “Piccoli boschi urbani di alberi e piante” che servono a “restituire aria pulita e mitigare la temperatura, soprattutto in prossimità delle scuole e dei luoghi di aggregazione sociale”. Sono stati anche comunicati quali saranno i prossimi interventi. Martedì 4 aprile, alle ore 10 al parco Nicholas Green, in via Odoardo Giove, nel municipio XIII. Il giorno successivo la messa a dimora è prevista, alle ore 11, in via Isacco Artom, in municipio XII. Seguirà, il 6 aprile, la realizzazione di un piccolo bosco urbano in via Igino Giordani in Municipio IV.

Il progetto partito nel 2022

Tre boschi urbani, quindi, in altrettanti municipi. Ma non sono gli unici in programma. “Nei prossimi giorni – ha infatti comunicato l’assessora capitolina - definiremo le date degli ulteriori cinque boschetti che mettiamo a dimora in questa stagione”. Poi, con l’aumentare delle temperature che inevitabilmente la primavera comporterà, sarà sconsigliato continuare a mettere a dimora nuovi alberi. Le operazioni, pertanto, potranno ripartire nella finestra autunnale. Il progetto era stato proposto da Arsial con Agro Camere, che avevano donato anche le essenze messe a dimora nel giugno del 2022 in via delle Vigne nel municipio XI.

L'obiettivo di Forest for Rome

L’obiettivo di “Forest for Rome” è di creare un piccolo bosco in ogni municipio per contrastare la CO2, filtrare l’aria, costruire barriere verdi che diminuiscano l’impatto acustico e realizzino un micro cambiamento climatico. Ad ogni piccolo bosco viene assegnato un codice QR che riporta la finalità del progetto ed il conteggio di CO2 abbattuta. Considerando che ogni albero, in 20 anni, produce 2 tonnellate di ossigeno e che un boschetto come quello di via delle Vigne è composto da 20 alberi, si arriva a 40 tonnellate di ossigeno immesse nell’aria. Per quanto riguarda l’assorbimento di anidride carbonica, più le piante cresceranno, e maggiore sarà il contributo che potranno offrire. Il loro contributo nell'immediato è quindi dato dalle dimensioni della pianta.