Diritto allo studio, dalla Regione Lazio nuove borse di studio per gli alunni delle superiori

Nuove borse di studio per gli studenti del Lazio. La Giunta regionale ha approvato la deliberazione sulle modalità di assegnazione delle borse “ioStudio” in favore degli studenti residenti nel Lazio e che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i percorsi triennali di IeFP (Sistema di istruzione e formazione professionale) per l’anno scolastico 2023/24. Il decreto ministeriale 254/2023, infatti, ha assegnato alla Regione Lazio tre milioni e 987.187,73 euro per finanziare le borse di studio.

Borse di studio: chi può richiederle

Il provvedimento è rivolto agli studenti appartenenti a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.748,78 euro e, secondo la Regione “rappresenta un sostegno concreto alla garanzia del diritto allo studio”. Ogni borsa di studio ha un valore di 150 euro, ma la Direzione regionale istruzione, formazione e politiche per l’occupazione ha la facoltà di rideterminare questo importo con un successivo provvedimento (nel limite massimo di 500 euro) in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili, così come previsto dalle disposizioni ministeriali. Anche per questa annualità si è deciso di affidare ai Comuni, “in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza”, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio, la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti e la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione regionale competente.

Le parole di Schiboni

“Con questo intervento - spiega l’assessore regionale al Lavoro, alla scuola, alla formazione, alla ricerca e al merito, Giuseppe Schiboni – si dà continuità alle azioni messe in campo dalla Giunta Rocca per contrastare la dispersione scolastica. Le borse di studio consentiranno alle nostre studentesse e ai nostri studenti di usufruire di un piccolo aiuto economico utile alla prosecuzione degli studi, sostenendo le famiglie nel percorso formativo dei propri figli”.