Una borsa di studio da 5000 euro intitolata a David Sassoli

Una borsa di studio dal valore di 5.000 euro verrà intitolata a David Sassoli, ex presidente del Parlamento Europeo e giornalista scomparso l'11 gennaio 2022. A istituirla sarà il consiglio della Città Metropolitana, che in sede di approvazione del bilancio previsionale 2023-2025 ha approvato un ordine del giorno a proposito.

A firmare l'atto il dem Mariano Angelucci, presidente della commissione bilancio, che ha chiesto con questo ordine del giorno "un impegno personale condiviso da tutto il consiglio metropolitano - scrive in una nota - per rendere merito all'opera politica e civile del presidente del Parlamento europeo prematuramente scomparso".

La borsa, pari a 5.000 euro, sarà un premio per la promozione delle eccellenza impegnate in ambito politico, sociale, sportivo e culturale. "Presto, come già annunciato, intitoleremo una sala di Palazzo Valentini in memoria di Sassoli - aggiunge Angelucci - per significare la nostra gratitudine e mantenere vivo l’esempio di un uomo, che ha rappresentato i più alti valori e principi di democrazia e solidarietà”.