Campidoglio, il seggio della Lega si decide in tribunale: Bordoni vuole ricontare le preferenze

Roberto Gualtieri è stato ufficialmente proclamato sindaco di Roma e con lui i 48 consiglieri comunali che siederanno in Assemblea Capitolina. Ma la nuova stagione politica dell'Aula Giulio Cesare si apre con un ricorso.

Il consigliere uscente Davide Bordoni presenterà infatti nelle prossime ore, probabilmente già nella giornata di oggi, un ricorso urgente al Tar per chiedere il riconteggio dei voti di preferenza relativo alla lista della Lega Salvini premier.

Si perchè se il seggio di Simonetta Matone, prima degli eletti della Lega con 4818 preferenze, è certo; l’altro potrebbe essere deciso in tribunale: solo 26 le preferenze di differenza tra Fabrizio Santori (3432), secondo degli eletti, e Bordoni (3406).

Bordoni denuncia “possibili irregolarità e incongruenze che riguarderebbero diverse sezioni in particolare del X Municipio” dove “in alcune sezioni sono state interrotte le operazioni di scrutinio ma nonostante ciò il seggio centrale ha deciso di non dare luogo alla puntale verifica dell'esito del voto”. Il leghista vuole far luce sui “tanti verbali consegnati in bianco senza attribuzione di voti e preferenze”. Da qui il ricorso al Tar, “affinché - dice - la volontà di voto degli elettori sia correttamente tutelata ed espressa".