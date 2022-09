La Regione Lazio e il bonus km0 per ristoratori che tarda ad arrivare

Migliaia di euro spesi in forniture a km0, con l'aspettativa di essere rimborsati dalla Regione Lazio come annunciato da un bando pubblicato a febbraio scorso, ma ancora in attesa di ricevere i soldi. E' la situazione che accomuna centinaia di imprese di Roma e non solo, tutte operanti nel settore della ristorazione, albergatori e titolari di negozi alimentari.

Il bonus della Regione per chi acquista a km0

Il "bonus Lazio km0", infatti, stanziava 10 milioni di euro a fondo perduto per restituire il 50% delle spese effettuate dai titolari delle aziende, fino ad un massimo di 10.000 euro ciascuno, fino ad esaurimento fondi. Per averli, i candidati dovevano presentare le fatture d'acquisto di prodotti del Lazio DO, IG e PAT (denominazione d'origine, indicazione geografica e prodotti agroalimentari tradizionali), latte fresco bovino, acque minerali e birre artigianali, prodotti imbottigliati nella nostra regione di produttori operanti nel territorio. Insomma, la direttiva è chiara: si acquista nel Lazio, favorendo l'economia locale e si viene premiati con un corposo rimborso. L'erogazione è a sportello, quindi ogni domanda viene istruita in progressione "in base ai tempi di ricezione, senza attendere il completamento della raccolta delle domande ammissibili", si legge nel bando.

Istruttoria domande in 40 giorni, bonifici in 20

E per riconoscere il più in fretta possibile le spese ai partecipanti ammessi, sempre secondo il bando all'articolo 8 si legge che "l'istruttoria delle domande correttamente presentate dovrà concludersi entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda" e inoltre che "la Regione utilizzerà le modalità semplificate di cui all'articolo 264 del decreto legge 34 del 2020 che determina una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid 19". A occuparsi della pratica per la Regione è l'agenzia in house LazioCrea, supportata dall'Arsial, agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura e in collaborazione con Agro Camera - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma. Nonostante nel bando si espliciti che "la liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario (...) entro i successivi 20 giorni decorrenti dall’approvazione dell’ammissibilità al finanziamento della domanda" in moltissimi questo bonifico non lo hanno ancora visto.

"Non è stato emesso alcun rimborso"

Come per esempio gli associati di MIO Italia (Movimento Imprese Ospitalità) che denuncia tempistiche bibliche da parte dell'ente erogatore. "Il 7 febbraio è stato aperto lo sportello per le domande - ricorda il responsabile romano dell'associazione, Matteo Cervini - ma ad oggi i nostri associati ci fanno sapere che non è ancora stato emesso alcun rimborso".

Elenchi pubblicati dal 14 aprile

Sul sito della Regione, nella sezione dedicata al bando, il primo elenco di domande ammissibili al finanziamento è datato 14 aprile. Un elenco di dieci pagine con supermercati, birrifici, alimentari, macellerie, forni, bar, ristoranti, enoteche, gastronomie ammesse a ricevere il rimborso del 50% di quanto speso per far "girare l'economia" del Lazio. In base a quanto messo nero su bianco nel bando, già dai primi di maggio avrebbero dovuto tutti ricevere i soldi, ma per molti questo non è accaduto. E sono passati quasi 5 mesi. “Dopo due anni di stenti, i ristoratori sopravvissuti che se lo sono potuto permettere - continua Cervini, titolare di un locale in zona piazza Annibaliano - hanno sostenuto un’ulteriore sforzo privandosi di preziosa liquidità ed acquistato fino a 20.000 euro di prodotti (nel caso di Cervini la cifra è stata impiegata per vini del Lazio, ndr) sapendo che nell’arco di un paio di mesi avrebbero ricevuto i rimborsi. Ebbene siamo a settembre e dei suddetti aiuti ancora non si vede l’ombra".

Da LazioCrea fanno sapere che i tempi per l'istruttoria sono stati prolungati fino a 90 giorni - tempo entro il quale ogni ditta richiedente il bonus deve produrre le ricevute che testimonino la spesa per la quale si chiede il rimborso - e in ogni caso che, al netto dei ritardi, finché i fondi saranno disponibili chi ha fatto domanda e risulta ammesso riceverà il rimborso.