Scuola, in pagamento nuovo bonus: 600 euro per addetti a mense e pulizie 

Il contributo dell’Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza a 551 lavoratori. L’assessore Di Berardino: “Sosteniamo chi ha interrotto attività durante il lockdown”

Nuovo bonus da 600 euro per gli addetti a mense e pulizie delle scuole che, durante la pandemia, avevano sospeso o cessato la propria attività.

Bonus di 600 euro per addetti mensa e pulizie scuole

In tutto il Lazio sono 551 le persone interessate dal contributo dell’Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, che si aggiungono ai 5 mila lavoratrici e lavoratori già risultati beneficiari in una prima fase dalla Regione Lazio.

Il bando era stato ideato a seguito di richieste specifiche da parte della categoria e delle organizzazioni sindacali con le quali era emersa la comune volontà di intervenire a supporto di lavoratori fortemente in difficoltà. Lavoratori a tutti gli effetti “sospesi”, morsi dalla crisi.

L’assessore Di Berardino: “Sosteniamo lavoratori scuole”

“Abbiamo ritenuto necessario integrare l’investimento iniziale di 3 milioni di euro con risorse aggiuntive per soddisfare tutte le richieste, quindi arrivando a un importo complessivo di 3 milioni e 330 mila euro. In questo modo - ha detto l’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino - abbiamo sostenuto tutte le lavoratrici e i lavoratori che, con la chiusura degli istituti scolastici durante il lock-down, avevano interrotto la loro attività e che, nel periodo estivo, dopo mesi di ammortizzatori sociali, avevano visto il loro reddito fortemente compresso anche per la nuova interruzione delle attività scolastiche”.