Bonus affitto, superati i 10mila pagamenti per il bando 2020

Manca poco e il contributo all'affitto relativo al bando 2020 verrà completamente erogato. Secondo i dati che vengono forniti dal dipartimento politiche abitative, infatti, le pratiche espletate fino ad oggi dovrebbero essere oltre 10.000, con un ritmo di circa 2.500 a settimana.

Lo scorso giugno, durante una commissione politiche abitative, la responsabile del procedimento Ernesta Lombardi aveva dato un po' di numeri relativi alle domande ricevute, specificando quelle considerate ammissibili e quella per le quali gli uffici avevano richiesto ai potenziali aventi diritto alcune integrazioni. Erano quasi 19.000 le istanze completamente corrette, mentre altre 6.000 necessitavano di ulteriori approfondimenti. Non tutti, ad oggi, hanno inoltrato le specifiche richieste, ma dal dipartimento fanno sapere che aspetteranno ancora qualche settimana prima di chiudere i giochi.

Secondo i calcoli, quindi, proseguendo ai ritmi attuali dalla Garbatella riusciranno a completare il bando di due anni fa, indetto dall'amministrazione Raggi per fronteggiare le conseguenze della pandemia sugli inquilini in difficoltà economica, come da tabella di marcia, ovvero entro la fine dell'estate. Almeno per quanto riguarda le domande considerate ammissibili senza necessità di integrazioni il lavoro durerà, a occhio, altre tre settimane. Forse un mese, considerate le ferie di Ferragosto.

Anche perché il bando per il 2021 è quasi pronto per essere pubblicato e stavolta sarà mosso da uno spirito diverso: "Bisogna dare una risposta ai richiedenti in tempi brevi - aveva detto Yuri Trombetti, presidente della commissione casa e patrimonio - altrimenti ci si trova a inviare il contributo quando ormai la situazione è precipitata per molte famiglie".

"Abbiamo trovato una situazione disastrosa - il commento dell'assessore Tobia Zevi - quasi 50 milioni di euro destinati al contributo affitto lasciati fermi nel dipartimento. Dopo averlo sbloccato, stiamo andando avanti spediti: il 3 agosto è stata superata quota 10.000 persone pagate. Stiamo procedendo con più di 2.500 pagamenti a settimana. Un numero enorme rispetto al passato, dove le pratiche venivano gestite a mano e con grande lentezza".