INTERVISTA | Bonus affitto, Zevi: "Abbiamo cambiato tutto, adesso pagamenti più veloci"

Entro la prima metà di ottobre il comune di Roma pubblicherà gli esiti della graduatoria per chi ha fatto domanda di sostegno all'affitto nel 2019, mentre si sono concluse le operazioni relative al 2020, il bando-Covid lanciato dall'allora sindaca Virginia Raggi ma rimasto in sospeso. E fino al 5 novembre sarà attivo il bando 2021.

Due anni fa il dipartimento è stato letteralmente sommerso da richieste per il bonus (quasi 50.000), spesso errate, in buona parte (il 50%) inammissibili. Da maggio 2022 in poi, però, si è sbloccato tutto: in 20.000 famiglie hanno ricevuto il finanziamento Covid, altre 6.000 hanno tempo fino al prossimo mese di ottobre per inviare le integrazioni richieste. Per quanto riguarda il bando 2021, è stato aperto il 5 settembre e andrà avanti fino al 5 novembre. La Regione ha finanziato il contributo con 12,3 milioni di euro, ai quali il comune aggiungerà circa 10 milioni avanzati dal bando 2020. Le domande saranno esclusivamente online tramite l'applicativo Gecoa, che incrocia i dati anagrafici con quelli reddituali, riducendo i tempi di lavorazione. Sul 2019 ci sono 14 milioni di euro da spendere ed entro la fine del 2022 tutti i richiedenti ammessi (sono arrivate 13.500 domande) riceveranno il bonifico in un'unica tranche da massimo 3.000 euro.

Per saperne di più rispetto alle novità sul bonus affitto, RomaToday ha intervistato l'assessore alle politiche abitative e al patrimonio di Roma Capitale, Tobia Zevi, all'indomani della partenza del bando 2021 per il bonus affitto.

Assessore, in che modo il comune è riuscito a velocizzare l'erogazione del bonus affitto?

"Abbiamo creato una squadra di lavoro forte, un team composto da uffici e da AequaRoma, che ha proceduto ad effettuare 2.500 pagamenti alla settimana. In tre mesi abbiamo erogato tutto il contributo 2020 e abbiamo aperto in tempi record il bando per quello del 2021. Il tutto supportato da un nuovo sistema 'portalizzato', completamente online, che riduce drasticamente l'errore umano, si interfaccia direttamente con l'utente e permette agli uffici di mandare soldi in tempi ragionevoli".

Circa un anno fa c'erano 50 milioni di euro non spesi per sostenere gli affitti dei romani in difficoltà, quanto è stato speso ad oggi?

"Per il bando 2020 sono stati spesi circa 17 milioni di euro totali e tutti quelli che ne avevano diritto hanno ricevuto il contributo completo. Restano circa 10 milioni, che abbiamo già previsto di stanziare per il nuovo bando 2021, che in totale sarà di circa 22 milioni di euro".

Uno dei problemi che hanno fortemente rallentato le pratiche per il 2019 è stato la quantità di domande arrivate, tutte cartacee. Questa modalità è stata messa da parte, in che modo?

"Hanno ragione i cittadini e le cittadine che si sono lamentati. L'amministrazione deve mettere tutti nelle condizioni migliori, ma non dimenticarsi che siamo nel 2022, non nel 1900. Oggi esistono software moderni, in grado di supportare gli uffici nella gestione delle domande e nell'erogazione dei contributi. Pensare di gestire tutto in modo cartaceo è stata semplicemente una follia, soprattutto se la decisione viene da chi si vantava di avere una piattaforma di iscritti e fa le parlamentarie online sul proprio blog (il riferimento, palese, è al Movimento 5 Stelle e alla precedente sindaca, Virginia Raggi, ndr). Il nuovo sistema che abbiamo creato è moderno, efficiente ed estremamente intuitivo. Sarà utilizzato dall'amministrazione almeno per i prossimi dieci anni".

E chi, magari più anziano, non ha dimestichezza con il pc come potrà inoltrare la domanda per il 2021 e per il 2022?

"Abbiamo costruito una collaborazione con i Punti Roma Facile, che ci sono in ogni municipio e che dispongono di personale adeguato per supportare i cittadini nella compilazione della domanda. Ma non solo: numeri e indirizzo mail dedicati, servizio Infocasasul sito di Roma Capitale e lo sportello informativo nel dipartimento sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Tutti sono stati messi nelle condizioni di richiedere il contributo, nessuno escluso. E se qualcosa non andrà siamo pronti ad apportare le giuste modifiche. Non vogliamo mettere bandierine, ma aiutare davvero le persone".

Una delle critiche maggiori da parte degli utenti è relativa alle tempistiche di erogazione, che non si sposano con i tempi dei padroni di casa che sempre più velocemente inviano diffide che si trasformano in ordinanze di sfratto: cambierà qualcosa anche in questo?

"E' già cambiato. In tre mesi abbiamo dato il contributo a più di 20.000 cittadini e cittadine. L'enorme ritardo che abbiamo ereditato si è già ridotto drasticamente. Ora spingiamo sul nuovo bando 2021, poi già ad ottobre pubblicheremo l'elenco per quello del 2019. Entro l'anno pagheremo tutti quelli che hanno diritto. Poi spediti sul 2022 non appena la Regione Lazio stanzierà le nuove risorse".

E le altre pratiche sul welfare abitativo? Come le gestirete?

"L'assegnazione di una casa popolare non è l'unico modo per aiutare le persone. Stiamo lavorando insieme al consiglio per una riorganizzazione considerevole del welfare abitativo. Sono sostegni complementari all'edilizia residenziale pubblica, che devono essere più snelli e efficaci, mentre ora funzionano troppo poco e spesso male, basti pensare alla morosità incolpevole: lo scorso anno lo hanno richiesto una decina di persone, a fronte di un numero molto più alto di persone in difficoltà. Dobbiamo aiutare le persone in tempi rapidi, evitando di esporle a chi vuole approfittarsene. Su molte cose siamo già intervenuti, non smetteremo di migliorarci se non arriveranno i risultati sperati".