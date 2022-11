Bonus affitto, dalla Regione arrivano oltre 15 milioni di euro per Roma

Altri fondi per i contributo all'affitto. Sono stati stanziati dalla giunta regionale esattamente 31,6 milioni di euro, metà per il Comune di Roma e metà per tutti gli altri comuni del Lazio. In questo modo le amministrazioni locali potranno aprire ulteriori bandi per l'erogazione dell'assegno che aiuta i nuclei familiari in difficoltà a rispettare le scadenze dettate dai canoni di locazione. “Dal 2019 ad oggi l'amministrazione regionale ha messo a disposizione oltre 130 milioni di euro per il sostegno alla locazione - ricorda l'assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani - permettendo a migliaia di famiglie di ottenere il bonus affitti".

Un anno fa sempre dalla Pisana erano stati stanziati 22 milioni, oltre la metà dei quali destinati a Roma, sempre per rimpinguare le casse comunali dedicate al bonus. Lo scorso ottobre il Campidoglio ha pubblicato le graduatorie provvisorie del bando 2019, dopo aver espletato le pratiche per quello del 2020, il cosiddetto "bando Covid" fermo da due anni.

"Ora auspico che i Comuni siano rapidi nella consegna di queste risorse - ha concluso Valeriani -, recuperando i ritardi accumulati negli ultimi anni per consentire agli inquilini di ricevere in tempi brevi questo importante supporto economico”.