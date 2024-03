Il bonus affitto non basta, rischio morosità dietro l’angolo: “Con 500 euro non copriamo neanche un mese”

La carenza di fondi a copertura del bonus affitto richiesto dalle famiglie in difficoltà rischia di trasformarsi in emergenza abitativa. L'ultimo bando pubblicato da Roma Capitale, terminato - dopo proroga - a settembre 2023, ha visto la partecipazione di quasi 30mila nuclei. Inizialmente il contributo annuo per ogni richiedente idoneo avrebbe dovuto attestarsi sui 2mila euro, ma gli uffici hanno dovuto tagliare. Motivo? Troppe richieste. E così c'è chi, nonostante un "curriculum" da buon inquilino, adesso si trova di fronte alla prospettiva di non poter più pagare. Rischiando lo sfratto.

Il bonus affitto non basta

Tra i tanti casi, raccontiamo quello di Matteo ed Eleonora, nomi di fantasia. Hanno contattato RomaToday lanciando un allarme che accomuna moltissimi nuclei residenti a Roma. Il 6 marzo, dopo aver chiesto informazioni agli uffici riguardo a possibili integrazioni del contributo, hanno ricevuto questa risposta: "Considerato l'elevato numero di pratiche, il tetto di liquidazione è stato abbassato a 541,98 euro". E viene specificato che i fondi sono "disponibilità regionali erogate al Comune di Roma". Una cifra considerata quasi irrisoria dai destinatari.

La storia di una coppia in difficoltà

"Il nostro affitto è pari a 601 euro al mese - spiegano - per un monolocale di 40 mq con terrazzo, nella periferia est di Roma". Alla fine dei conti, quindi, il contributo non serve a coprire nemmeno una mensilità. "La richiesta l'abbiamo fatta per avere un po' di ossigeno - continuano - perché negli ultimi tempi è molto difficile andare avanti. Per fare la spesa al supermercato si paga il doppio se non il triplo rispetto a poco tempo fa. La benzina costa 2 euro al litro, le bollette di luce e gas sono più alte".

"Con 500 euro non copriamo neanche un mese"

Matteo ed Eleonora vivono soli. Lui è un libero professionista, lei al momento non ha un impiego: "Nei 601 euro di affitto - specificano i due - paghiamo i 70 euro al mese di condominio, ma poi ci sono le bollette. Dai 60 agli 80 euro per la luce, dai 50 ai 100 euro per il gas". E così, con un solo stipendio (senza busta paga), essere precisi nel pagare l'affitto diventa una sfida quotidiana: "Da sei anni a questa parte - concludono - siamo stati sempre corretti nel pagare, non abbiamo arretrati. Ma con poco più di 500 euro di contributo, non copriamo neanche le spese di un mese". Ma basterebbe una spesa imprevista, un periodo più magro sul lavoro e le scadenze diventerebbero ostacoli insormontabili. "Che fine hanno fatto tutti i milioni stanziati?" si chiedono Matteo ed Eleonora.

Perché i fondi scarseggiano

In realtà sono stati spesi. Gli oltre 15 milioni di euro ricevuti dalla Regione Lazio sono serviti per dare ristoro a 29.269 nuclei che hanno fatto richiesta, il doppio rispetto al 2019. E così il contributo medio per ognuno è sceso a 570-750 euro, in base all'ammontare del canone e alle condizioni reddituali degli idonei. Per poter rialzare l'asticella, il Campidoglio attende lo sblocco di ben 7,5 milioni di euro, soldi avanzati dal bando 2022 e per utilizzarli Roma dev'essere autorizzata dalla Pisana. L'integrazione peserebbe tra i 200 e i 300 euro su ogni nucleo. Ma per ora, novità a riguardo, non ce ne sono.