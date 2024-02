Bonus affitti a Roma, troppe richieste e poche risorse. Così le famiglie dovranno aspettare

Le previsioni di ottobre 2023 sulle difficoltà nell'erogazione del contributo all'affitto si sono rivelate corrette. Dopo la chiusura del bando indetto da Roma Capitale, l'ultimo a causa del definanziamento deciso dal Governo Meloni, il rischio palesato dall'assessorato alla casa era che non si potesse riconoscere alle famiglie richiedenti il massimo della cifra prevista, cioè 2mila euro. A quattro mesi di distanza c'è la conferma.

Bonus affitto, famiglie in difficoltà

Negli ultimi giorni, infatti, sono arrivate segnalazioni di famiglie in difficoltà: "Il Comune mi ha inviato 500 euro come contributo all'affitto per un intero anno - scrive un inquilina che preferisce restare anonima - ma non mi basta a coprire neanche un mese del canone. Come faccio? Sembra che abbiano finito i soldi". Un grido d'allarme lanciato da chi, per motivi legati al reddito, senza un aiuto economico rischia fortemente di ritrovarsi moroso e di conseguenza, alla lunga, con una richiesta di sfratto tra capo e collo.

Quasi 30mila richieste ma risorse insufficienti

Verificando la situazione con il dipartimento valorizzazione del patrimonio, è possibile capire che in effetti una criticità c'è. Ed è la conferma di uno scenario ampiamente previsto nei mesi scorsi, quando il bando si era appena chiuso (prorogato fino al 30 settembre). Ad aver presentato domanda (esclusivamente online), infatti, sono stati 29.269 nuclei residenti a Roma, una cifra importante, doppia rispetto a quella del 2019. Le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio nel 2022, ricevute dal Governo e distribuite tra i comuni del territorio, non sono però sufficienti.

In media tra i 570 e i 750 euro per nucleo

Precisamente Roma Capitale ha a disposizione 15.863.000 euro per sovvenzionare i contributi all'affitto. Una cifra da dividere tra tutti gli aventi diritto, oltre 20mila persone. Questo significa che, in media, ogni nucleo sta ottenendo cifre tra i 570 e i 750 euro, anche in base all'ammontare del canone e alle condizioni reddituali. Per poter fare di più, il Comune ha bisogno di altri fondi.

Ballano 7,5 milioni di euro con la Regione Lazio

"Stiamo aspettando di ricevere i soldi chiesti già da tempo" conferma l'assessorato di Tobia Zevi. Si tratta di circa 7,5 milioni di euro avanzati dall'annualità precedente, che la Regione deve autorizzare il Comune a ripescare. Evidentemente non è ancora successo: "Appena li avremo, potremo integrare il contributo a tutti gli aventi diritto". Un plus che potrebbe ammontare tra i 200 e i 300 euro ciascuno, per arrivare a sfiorare se non raggiungere i 1.000 euro di contributo a nucleo. In ogni caso, la metà di quanto previsto dal bando.