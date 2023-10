Il fiume si fa bello: per il Tevere Day rimosse decine di carcasse di scooter e biciclette

Le 150 iniziative e le oltre 200 realtà coinvolte sono numeri che già lasciano intuire l’importanza che quest’anno viene attribuita al Tevere Day. Ci sono immagini però che restituiscono in maniera altrettanto efficace dei numeri, le condizioni in cui versa il principale corso d’acqua della capitale.

Decine di carcasse recuperate nel fiume

Sui fondali del fiume, che nel suo percorso riceve anche i rifiuti portati dall’Aniene, si può trovare di tutto. E ne rappresenta una prova la grande quantità di materiali “pescati” in un tratto relativamente contenuto del Tevere. E’ quello compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Risorgimento dove, dal 4 ottobre, è partita un’importante operazione di pulizia.

La bonifica delle aree golenali, coordinata dalla polizia di Roma Capitale, ha permesso solo nel primo giorno di rimuovere decine di carcasse, rottami di bici, monopattini e ciclomotori privi di targa. Si tratta di quintali di rifiuti e parti di veicoli abbandonati, in alcuni casi anche all’interno del fiume.

I materiali recuperati, grazie ad un appalto concluso dal comando generale, sono stati avviati al loro smaltimento. Questo servizio, che sarà coordinato dal reparto tutela fluviale della polizia locale durerà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare la pulizia delle banchine. Consentirà, anche, di rendere più decoroso il fiume anche per il concomitante appuntamento del Tevere Day.

Anche l'Ama in azione per pulire le banchine

Anche le squadre ed i mezzi dell’Ama, dall’inizio della settimana, sono in azione per rimuovere i rifiuti nelle aree golenali, comprese le scalette di accesso. La municipalizzata è impegnata nel tratto compreso tra lungotevere di Pietrapapa e Ponte Milvio. Nei primi quattro giorni di attività, sono stati rimossi ed avviati al rifiuti oltre 100 metri cubi di rifiuti. Operazioni coordinate dall’assessorato ai rifiuti che prevede anche interventi, a supporto, delle organizzazioni di volontariato che hanno aderito alla tre giorni di appuntamenti finalizzato a valorizzare il fiume più importante della regione.

I parchi di affaccio di prossima realizzazione

A proposito del Tevere Day, l’edizione 2023 entra nel vivo il 6 ottobre, per concludersi domenica 8 ottobre, con un programma che prevede 150 eventi tra sport, cultura, ambiente, spettacoli, e gite in battello con il coinvolgimento di oltre 200 associazioni e federazioni sportive impegnate nella valorizzazione del Tevere. Il Campidoglio ha fortemente sostenuto la realizzazione di questo grande evento che vedrà l’intervento dell’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi a quattro appuntamenti, nel corso dei quali illustrerà, tra l’altro, i progetti dei 5 Parchi d’affaccio lungo le sponde del Tevere che verranno realizzati con fondi del Giubileo per complessivi 7,3 milioni di euro.