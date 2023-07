Tevere, partita la bonifica della banchina tra Testaccio e l'Isola Tiberina

Ci vorranno un paio di mesi per riportare in condizioni dignitose la banchina sinistra del Tevere, nella zona compresa tra ponte Testaccio e ponte Fabricio, la storica infrastruttura che collega il lungotevere all'Isola Tiberina.

L'intervento previsto sulla banchina

Nell’area, che si sviluppa per circa due chilometri, sono cominciati il 26 luglio gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a rimuovere i rifiuti che si sono accumulati, i manufatti abusivi che sono presenti.. L’operazione viene condotta con il supporto della polizia locale di Roma Capitale e della polizia idraulica della regione Lazio. E’ inoltre previsto che sia sfalciata anche la vegetazione infestante, anche nelle aree limitrofe. Tutti lavori, finanziati con 500mila euro, da compiere in un arco temporale di circa 60 giorni.

Via gli insediamenti abusivi

“Si tratta di un intervento importante per riconsegnare ai romani un’area che verte in uno stato di completo degrado e che, in alcuni tratti, può risultare anche pericolosa. Oggi sono iniziate le procedure di rimozione degli insediamenti abusivi, e nei prossimi giorni verrà ripulito l’intero tratto. La regione Lazio è impegnata per valorizzare, recuperare e mettere in sicurezza una vasta parte degli argini del Tevere, anche in vista del Giubileo 2025”, ha dichiarato Fabrizio Ghera, l’assessore alla mobilità, alla tutela del territorio ed ai rifiuti.

Altri interventi sul Tevere

I lavori, per i quali la Giunta regionale ha stanziato oltre due milioni di euro, rientrano tra le attività previste dall’Accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria dell’alveo e delle banchine del tratto urbano del Tevere nel Comune di Roma Capitale di competenza della Regione Lazio, tra Castel Giubileo e Ponte Mezzocammino, per uno sviluppo complessivo di circa 25 km. Inoltre, grazie ai fondi previsti per il Giubileo 2025, la Regione Lazio sta progettando, in qualità di soggetto attuatore, interventi anche lungo i tratti del fiume Tevere, tra ponte Milvio e ponte della Musica, e tra ponte Milvio e ponte Risorgimento.