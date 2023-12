Voucher sportivi all'associazione morosa, la replica di Bonessio sul caso della polisportiva Città Futura

In data 13 dicembre 2023 RomaToday Dossier ha pubblicato un articolo dal titolo "Voucher sportivi, così il Comune finanzia l'associazione amica della sinistra con cui è in causa". Abbiamo raccontato il caso della polisportiva Città Futura srl, associazione dilettantistica che ha in gestione dagli anni '90 l'impianto sportivo comunale di via dell'Arcadia. Il Comune di Roma da una parte ha espresso la volontà, tramite atti amministrativi, di revocargli la concessione di quello stesso impianto, tra le ragioni un debito contestato dall'Istituto del Credito Sportivo che ha esposto il Campidoglio - garante per un mutuo contratto dalla società - al pagamento di oltre 2 milioni di euro. Dall'altra parte però a un'associazione omonima, con differente codice fiscale ma gestita dalle stesse persone, dà la possibilità di accedere a fondi per l'organizzazione di corsi di sport vari nei centri sportivi municipali.

Essendo la polisportiva fondata negli anni '80 dall'attuale presidente della commissione Sport di Roma Capitale, nonché consigliere di Europa Verde, Ferdinando Bonessio, lo stesso è stato citato nell'articolo e ascoltato per un parere sulla questione. In seguito alla pubblicazione del pezzo, Bonessio ha chiesto un'ulteriore replica inviando alla redazione una nota che riportiamo, integralmente, di seguito.

"È assolutamente vero che nel 1981, insieme ad altri giovani Diplomati ISEF e Tecnici sportivi, sono stato tra i fondatori dell’associazione dilettantistica Polisportiva Città Futura. Sono orgoglioso di aver contribuito alla crescita di un sodalizio sportivo che, tra i primi in città, ha organizzato numerose attività e manifestazioni ludico-ricreativo-sportive nelle palestre scolastiche del quartiere popolare della Garbatella.

Migliaia di giovani, adulti e anziani, senza differenza di classe sociale, di etnia o di religione hanno potuto iniziare a praticare le attività sportive a quote di frequenza popolari o gratuitamente, se assistiti dai servizi sociali municipali. Di questa conosciutissima società, molto nota nel settore sportivo di base, sono stato un dirigente sino al 1991, momento in cui è iniziato il mio impegno politico come amministratore prima municipale e poi capitolino. In quell’anno mi sono dimesso dal ruolo che avevo avuto fino a quel momento in questa società e non ho mai più rivestito altre cariche, a qualsiasi titolo, in altre società sportive, enti di promozione e/o federazioni.

Dall’esperienza territoriale e popolare dell’Associazione Dilettantistica Polisportiva Città Futura è nata successivamente la AD Polisportiva Città Futura srl, una realtà autonoma e indipendente che ottenne da Roma Capitale la concessione di un’area abbandonata e dismessa su cui realizzare un impianto sportivo. In questa srl non ho mai svolto alcun ruolo. Al contrario mia moglie ha posseduto una quota residuale pari all’8%. Ma nel mese di novembre 2021, successivamente alla ratifica ufficiale della mia elezione in assemblea capitolina, ha provveduto a dimettersi dalla compagine societaria, cedendo in toto a terzi con atto notarile le proprie quote.

In riferimento alla questione dei voucher erogati da Roma Capitale per consentire la pratica sportiva a ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito e a soggetti con disabilità, da quanto riportato nell’articolo pubblicato su questa testata il 13 dicembre u.s., si comprende chiaramente che l'istanza di accreditamento è stata presentata dall'Associazione Polisportiva Città Futura ossia quella che organizza i Centri Sportivi Municipali, in favore dei soci/utenti che frequentano le palestre scolastiche. Per essere ancora più chiari, si tratta del sodalizio sportivo che, come prevede il Regolamento Comunale, non ha alcun contenzioso con Roma Capitale.

Inoltre, si vuole sottolineare che i voucher sportivi erogati dal Comune servono solo per organizzare le attività sportive da offrire come servizio ai cittadini, non certo per ripianare i debiti e questo vale per qualsiasi società sportiva. Si rimane perplessi nel leggere che ottenendo il riconoscimento dei voucher per le attività di promozione sportiva del valore di circa 35€ al mese, sufficienti unicamente a coprire i costi organizzativi, si possa “finanziare” un soggetto moroso nel pagamento delle rate di un mutuo bancario. Solo chi non conosce l’organizzazione e le economie del settore sportivo potrebbe incorrere in questo errore di valutazione.

Da ultimo ci tengo a rivendicare il valore dei miei titoli professionali e il mio passato sportivo che mi hanno consentito, ricoprendo vari ruoli da quello di atleta a quello di insegnante laureato in Scienze Motorie passando per quello di istruttore, allenatore e dirigente di conoscere in ogni suo dettaglio il mondo dello sport. Oggi queste esperienze rappresentano unicamente un valore aggiunto a disposizione dell’intero settore per la città, rispetto all’attuale incarico di Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale".

Prof. Ferdinando Bonessio, consigliere capitolino e presidente della Commissione Sport Roma Capitale.