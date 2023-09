Centro fuori controllo: dopo la lettera-resa di Bonaccorsi, Gualtieri promette rinforzi 

Nel Centro storico arriveranno rinforzi, con personale specifico per la gestione delle aree verdi. Tutto il resto - piazze trasformate in bivacchi notturni, mercatini abusivi, spaccio di droga, risse, movida - verrà affrontato nelle prossime riunioni in programma con i presidenti dei municipi, vedi la Consulta dei presidenti convocata dal sindaco (in tempi non sospetti) per il 2 ottobre. Questa la risposta del sindaco Gualtieri alla lettera inviata nelle scorse ore dalla presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi, a lui e alle assessore Funari (al Sociale) e Alfonsi (all'Ambiente), per lamentarsi di cinque zone del territorio (piazza Pepe, piazzale Ostiense, piazzale dei Partigiani, viale Pretoriano, area antistante la metro Cipro) ritenute "ingestibili" sul piano del decoro e restituire le competenze di gestione direttamente al Comune.

La risposta del Campidoglio

Uno sfogo quello della minisindaca, ex sottosegratario del governo Conte II, definito dallo stesso Campidoglio "irrituale" ma soprattutto "irricevibile" sul piano amministrativo (le competenze sono già definite dalla normativa vigente, e l'unica area del municipio tra quelle citate dalla presidente è piazza Pepe all'Esquilino), che ha provocato diversi fastidi nella maggioranza dem. Se infatti il Pd del municipio ha dato ragione alla minisindaca, c'è chi tra i consiglieri capitolini ha fatto notare che "tutti i presidenti hanno un enorme lavoro da fare, tutti spesso con carenze di personale e risorse finanziarie, e nessuno si è mai lamentato in questi termini".

Appare infastidito, seppur tra le righe, anche l'assessore al decentramento Andrea Catarci: "Non vi sono deleghe da restituire in quanto i presidenti dei municipi non sono nominati dal sindaco ma eletti direttamente dalla cittadinanza". Entrando poi nel merito, definisce le questioni toccate nella lettera, "tutte di sicura importanza e rilevanza per la cittadinanza e l'amministrazione", ma "non di stretta competenza comunale in generale e del municipio in particolare". Spaccio di droga e abusivismo commerciale sono temi che riguardano l'ordine pubblico e la Questura.

Bonaccorsi e Gualtieri si sono sentiti per telefono nonostante il primo cittadino sia impegnato a New York a sostegno della candidatura di Roma a Expo 2030. La situazione era troppo delicata - più politica che tecnica - per non affrontarla personalmente. Fonti del Campidoglio assicurano toni distesi tra i due specie dopo che il primo cittadino ha indetto una riunione apposita. Sul fronte della sostanza si apprende appunto che si è deciso di dare seguito alla specifica richiesta di Bonaccorsi in ordine al personale tecnico-amministrativo per la gestione delle aree verdi, preso atto che il municipio non è riuscito finora a impiegare i fondi assegnati proprio per tali funzioni.

Le reazioni dalle opposizioni

La questione ha scatenato diverse reazioni anche dalle opposizioni. "La resa di Bonaccorsi dimostra l'ennesimo esempio dell'incapacità della sinistra di gestire l'emergenza rifiuti ma soprattutto il problema dei senza fissa dimora ormai vera e propria emergenza nella città di Roma e in particolar modo nel rione Esquilino ormai divenuti luoghi del degrado e dei rifiuti" tuonano il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani e il consigliere di Fratelli d'Italia del I municipio, Stefano Tozzi. "Il degrado è arrivato a un livello tale da far gettare la spugna anche ai colleghi di partito di Gualtieri" commentano in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S in municipio.

Toni simili anche dalla Lega: "Duole ripeterlo ogni giorno ma Roma è una città allo sbando più completo, alla mercé di un sindaco e una giunta che non sanno dove mettersi le mani, figurarsi dare risposte ai romani" dichiarano i consiglieri Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, Luigi Servilio, capogruppo della Lega del municipio e Stefano Dente, coordinatore Lega del I municipio. "Un atto, quello della Bonaccorsi, che evidenzia gli ennesimi contrasti interni al Pd, dove piccoli e grandi attriti fra le varie anime del partito la fanno da padrone a scapito dei cittadini".