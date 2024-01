Ambulanti, dopo la protesta l'incontro con l'assessora Lucarelli. Ecco cosa si sono detti

Un incontro lungo tre ore e che si ripeterà nelle prossime settimane. Nel frattempo si studieranno meglio le norme, nazionali ed europee, in attesa di eventuali correzioni da parte del Governo. È quanto è emerso dal tavolo che si è tenuto oggi, martedì 16 gennaio, tra le rappresentanze sindacali degli ambulanti, l’assessora alle attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, e il presidente della commissione commercio, Andrea Alemanni. Un dibattito acceso al termine del quale, però, ognuno è rimasto sulle sue posizioni.

Le richieste degli ambulanti

Le associazioni Ana-Ugl, Uil- Tucs, Aiac, Ami, Afi, Asci-Confimprese Italia, Associazione Arte e Cultura nei mercati, Associazione Ambulanti Oggi, Associazione Ambulanti Roma e Arca hanno chiesto una cosa molto semplice all’assessora Lucarelli: una proroga delle licenze così come stabilito dal ddl concorrenze che, nelle prossime settimane, diventerà legge. Inoltre, entro tre mesi si conosceranno meglio le linee guida da seguire per i futuri bandi del commercio su suolo pubblico. Gli ambulanti vorrebbero che la direttiva Bolkestein non venisse applicata, puntando sul fatto che non c’è “scarsità di risorse”, ovvero di posteggi pubblici per il commercio. Alla luce, infatti, della crisi economica che ha fatto chiudere diverse attività, gli ambulanti dicono che di posteggi ce ne sono eccome e che, quindi, non serve un nuovo bando.

La posizione del Campidoglio

Monica Lucarelli tira dritto. Continua il lavoro sui piani del commercio dei municipi ed entro il 2024 verrà pubblicato il nuovo bando. Andare a gara vorrebbe dire disapplicare il comma 5 dell’articolo 11 del ddl concorrenza, ovvero quello che permette una proroga delle attuali licenze per altri 12 anni. Una strada percorribile secondo l’assessora anche alla luce della recente pronuncia sul tema del Consiglio di Stato e delle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Comunicato congiunto

Al termine dell’accordo, ambulanti e Campidoglio hanno diramato un comunicato stampa congiunto. Verrà convocato “un tavolo di approfondimento giuridico sulla nuova normativa, il ddl concorrenza 2022, anche in attesa delle eventuali modifiche che il Governo potrebbe approvare alla luce dei rilievi del presidente della Repubblica”. Al primo incontro parteciperà l’avvocatura capitolina che analizzerà la sentenza del Consiglio di Stato, la direttiva Bolkestein e i rilievi fatti dal Quirinale oltre, ovviamente, al ddl concorrenza. Un confronto che, almeno così, sembra far partire in “svantaggio” gli ambulanti. Se l’intenzione è quella di “smontare” il futuro bando allora la strada appare quanto mai in salita visto che, nel corso degli anni, la giurisprudenza si è più volte espressa proprio a favore della messa a gara.

Nel comunicato si legge poi che “le associazioni mantengono lo stato di agitazione della categoria e l’amministrazione capitolina prosegue il lavoro già avviato con i municipi per la definizione dei piani del commercio. L’assessora si impegna, inoltre a riconvocare le parti all’esito dell’approfondimento giuridico”.

Sostegno agli ambulanti

Non solo il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, è arrivato in Campidoglio per dare man forte agli ambulanti. Dopo l'incontro, anche il vicepresidente del consiglio Regionale, Giuseppe Cangemi, ha invitato l'assessora Lucarleli a rispettare le norme nazionali: "La richiesta degli ambulanti, e del delegato della Lega alla direttiva Bolkestein, Mauro Ferri che oggi era in piazza, - scrive in una nota Cangemi - è quella di tutelare le licenze e i regolamenti, senza variazioni, né regionali, né comunali, rispettando semplicemente quanto approvato dall’attuale governo solo lo scorso anno. Quello che serve - conclude Cangemi – è il rispetto delle regole nazionali e di conseguenza di chi lavora in questo settore".