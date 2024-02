Bolkestein, gli ambulanti chiedono ad Elly Schlein di bloccare il bando di Roma

“L’assessora non cambia idea e allora chiederemo un incontro ad Elly Schlein”. Marrigo Rosato, segretario del sindacato Ana Ugl che cura gli interessi degli ambulanti, ha forse capito che difficilmente riusciranno a convincere Monica Lucarelli ad optare per rinnovo delle licenze, come vorrebbe la direttiva Bolkestein. L’obiettivo del Campidoglio è chiaro da tempo, ovvero fare un nuovo bando per le licenze senza prorogarle, d’ufficio, fino al 2032 come previsto, invece, dal decreto concorrenza. Un’eventualità della quale gli ambulanti, circa 12 mila solo nella Capitale per un totale di 18 mila concessioni, non vogliono sentire parlare.

Gli incontri

Dopo una protesta che si era svolta sotto il Campidoglio lo scorso 16 gennaio, i rappresentanti di categoria e l’assessora Lucarelli si erano dati appuntamento per una serie di incontri per approfondire gli aspetti giuridici della vicenda. Forti delle passate pronunce del Tar e, non ultima, quella del Consiglio di Stato, dal Comune di Roma sono convinti di poter “disapplicare” il comma del dl concorrenza che proroga le licenze attualmente in essere. Una procedura contestata, invece, dai sindacati. L’ultimo incontro tra le parti risale al 22 febbraio ma, da quanto apprende RomaToday, si è concluso senza trovare un punto di incontro.

Appello al Pd nazionale

“L’assessora sembra avere già deciso. Ci eravamo approcciati con la volontà di approfondire la tematica ma abbiamo capito che non c’è l’intenzione di ascoltarci: ci rimane solo di appellarci al Pd nazionale per intervenire non solo a Roma ma anche a Milano e Reggio Calabria” spiega Marrigo Rosato, segretario dell’Ana Ugl. L’obiettivo è quello di interloquire direttamente con la segretaria nazionale dem, Elly Schlein: “Il Comune di Roma sta già lavorando per prepararsi ai bandi – sottolinea Rosato - non si può giocare con noi in questo modo, chiedendo un approfondimento quando poi è tutto deciso. Noi lo ribadiamo: Roma non può andare a bando”.

C’è una nuova legge

Rosato punta sul fatto che il dl concorrenza è “una legge nuova sulla quale non si è pronunciato nessuno” fermo restando, aggiungiamo, che non ci sono ancora i decreti attuativi con le linee guida che dovrebbero arrivare tra marzo ed aprile. “Tutte le sentenze che vengono puntualmente citate fanno parte di una storia vecchia, normative superate. Per questo dopo l’ultimo incontro ci siamo lasciati male con l’assessora. Tocca al Pd nazionale assumersi le proprie responsabilità ed intervenire. Nuove proteste? Non escludiamo nulla, siamo pronti a tutto” conclude.

Il dialogo continua

Rimane invece aperta al confronto l’assessora al commercio e alle attività produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli. “Il confronto con le associazioni di categoria del commercio ambulante, è stato si serrato ma sempre contraddistinto da un reciproco rispetto – spiega a RomaToday - un tavolo che serve a sviscerare le questioni di natura giuridica. Riteniamo che questo confronto rappresenti un percorso necessario per delineare la strada più corretta e individuare il modo migliore per percorrerla. L'impegno congiunto delle parti coinvolte dimostra la volontà comune di raggiungere soluzioni costruttive e sostenibili. Continueremo questo percorso con la consapevolezza che solo attraverso un dialogo aperto e collaborativo sarà possibile individuare le soluzioni migliori".