Niente fondi PNRR per i 4 impianti previsti nel piano rifiuti. Gualtieri annuncia il ricorso

La bocciatura dei progetti capitolini, relativi alla realizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, mette il comune davanti ad una “criticità molto, molto rilevante”. Però è “sbagliatissima”. E per questo il comune, annuncia battaglia.

Il sindaco Gualtieri è tornato su un tema che, da qualche giorno, sta mettendo in seria difficoltà l’amministrazione: la bocciatura dei fondi richiesti per creare 4 impianti. Lo ha fatto per fornire degli aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi PNRR nell’apposita commissione che è presieduta da Giovanni Caudo.

Gualtieri in commissione PNRR

I quattro impianti che, senza finanziamenti europei, il Campidoglio rischia di non realizzare sono due biodigestori anaerobici” ha ricordato il sindaco, ed un paio di “impianti per la selezione di carta e plastica”. Questa bocciatura è stata introdotta dal primo cittadino, che è anche commissario governativo sul tema dei rifiuti, come una “criticità molto, molto rilevante”. Nel contestare la decisione, Gualtieri è tornato a ribadire quanto già detto nei giorni scorsi. Puntualizzando che, sul bando per la realizzazione di impianti, sono stati approvati “solo 13 progetti del centro sud su 383 candidature. E il 45% dei fondi destinati al centro sud – ha sottolineato – sono stati destinati a comuni con meno di 15mila abitanti”. Ai grandi comuni è andato poco, quindi. E per la Capitale la rinuncia rischia di pesare parecchio.

Lo sforzo per dotare Roma degli impianti

“Questo mancato finanziamento è una scelta sbagliata, incomprensibile, del ministero dell’ambiente della sicurezza energetica. E' basata su criteri sbagliati che non hanno tenuto conto né del criterio del programma nazionale per la gestione dei rifiuti per la riduzione del gap impiantistico”. Soprattutto, ha sottolineato Gualtieri, “è una scelta che va nella direzione contraria rispetto al grande sforzo messo in campo da questa amministrazione per dotare la Capitale di una rete impiantistica moderna che la renda autosufficiente nel trattamento delle diverse filiere dei rifiuti”.

Le intenzioni del comune: agire in tutte le sedi istituzionali

Senza centrotrenta milioni chiesti per i quattro impianti, rischia di venire compromessa l’architettura complessiva del piano rifiuti annunciato la scorsa estate. A fronte di questa pesante e “sbagliatissima” bocciatura, l’amministrazione non resterà passiva. In commissione PNRR Gualtieri ha ribadito che ci sarà spazio per fare ricorsi. “Agiremo in tutte le sedi istituzionali, a partire dalla legge di bilancio, perchè questa scelta venga rivista” ha dichiarato nel corso della commissione capitolina. Ne vale dello sforzo messo in campo per dotare Roma di un’impiantistica moderna che, evidentemente, non può puntare solo sul termovalorizzatore annunciato a Santa Palomba nei giorni scorsi.