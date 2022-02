Posti di lavoro e rispetto dell’ambiente: la regione Lazio scommette sulla “Blue economy”

La regione Lazio ha approvato la legge sulla “Blue economy”. Il provvedimento votato alla Pisana mira a valorizzare il settore marittimo, prevedendo misure volte alla creazione di nuove figure professionali.

Gli obiettivi della Blue economy

Cerca di mettere insieme ricerca, occupazione e rispetto per l’ambiente la legge a cui, il consiglio regionale, ha appena dato il proprio assenso. Per farlo prevede di lavorare su un duplice piano. Quello maggiormente operativo della programmazione annuale ed un altro, di più ampio respiro, che prevede una pianificazione triennale. Nel complesso con la “Blue economy” la regione stanzia risorse per creare professionalità nelle attività turistico ricettive, in quelle del trasporto, della pesca, della biotecnologia marina e della nautica. Con un occhio attento all’ambiente ed all’economia circolare.

Uno strumento fondamentale

“Con la legge sulla Blue economy approvata oggi dal Consiglio regionale facciamo un ulteriore passo in avanti per rilanciare lo sviluppo sostenibile della nostra regione – ha commentato il presidente Nicola Zingaretti – si tratta di uno strumento fondamentale per creare occupazione qualificata promuovendo ricerca, innovazione, investimenti e per lo sviluppo di un'economia circolare e attenta all'ambiente, comprendendo non solo il mare ma anche fiumi e laghi”.

La ricerca e l'innovazione

Il Lazio è una regione che si sviluppa su oltre 300 km di costa e che, al suo interno, vanta la presenza di decine di laghi e corsi d’acqua. Con una programmazione attenta che mira anche alla creazione di nuove figure professionali, l'ente governato da Zingaretti può valorizzare queste importanti risorse. Lo farà anche finanziando la ricerca nel settore, con interventi finalizzati al potenziamento e allo sviluppo dei programmi di ricerca e innovazione. Il provvedimento mira inoltre a sostenere il settore della pesca, ad esempio promuovendo il consumo di pesce laziale nelle mense scolastiche.

Incentivi ai pescherecci

Al di là dell’aspetto legato alla ricerca ed all’occupazione, la legge sulla “Blue economy” destina molta attenzione alle risorse naturali. “Al centro del provvedimento – ha ricordato Marco Vincenzi, il presidente del consiglio regionale – c'è anche la tutela dell'ambiente, con incentivi ai pescherecci che recuperano plastica in mare”. Si tratta di un’iniziativa già avviata, in maniera per ora sperimentale, e che potrà così essere pianificata su larga scala, consentendo di compiere un altro passo in avanti anche nel solco dell’economia circolare.