Smog alle stelle, il Campidoglio accelera sulla stretta per i diesel Euro 3

L’inquinamento schizza alle stelle nella Capitale in un periodo in cui le temperature simil-primaverili consentono di tenere ancora i riscaldamenti spenti e di muoversi in città senza ricorrere necessariamente ai mezzi privati per proteggersi da freddo e pioggia.

Negli ultimi giorni le centraline di Arpa hanno registrato numerosi e ripetuti sforamenti e picchi di smog (in particolare per quanto riguarda), da Preneste a Cinecittà passando per Fermi, Bufalotta, Cipro e Tiburtina. Valori preoccupanti, che hanno spinti il sindaco Roberto Gualtieri a rinnovare le limitazioni, in vigore da tempo, per i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1 e i diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Una soluzione tampone in attesa delle restrizioni più severe, annunciate a giugno dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e inserite al termine dello stesso mese in una memoria di giunta. Restrizioni che avrebbero dovuto entrare in vigore a novembre 2022 e che prevedono il divieto di accesso alla cosiddetta “fascia verde” ai diesel euro 3, sino a oggi bloccati soltanto nel centro storico, ovvero nella ztl anello ferroviario.

La stima è che dal provvedimento vengano toccate circa 230.000 auto, che dal lunedì al sabato non potranno accedere alla fascia verde insieme con autoveicoli benzina Euro 2 e ciclomotori e motoveicoli a 2,3 e 4 ruote pre-Euro 1 ed Euro 1. La memoria di giunta dello scorso giugno era entrata nel dettaglio del piano con cui Roma punta ad adottare l’ecopass modello Milano entro il Giubileo, ma per dare il primo giro di vite entro le tempistiche annunciate - novembre 2022 - avrebbe dovuto diventare una delibera.

Trascorso il termine, seppure da pochi giorni, da fonti di Campidoglio si apprende che la delibera passerà effettivamente in giunta entro la fine della prossima settimana: tergiversare ulteriormente sarebbe rischioso non soltanto per la salute pubblica - visti valori registrati negli ultimi giorni - ma anche dal punto di vista normativo. Perché lo stop ai diesel Euro 3 era già stato stabilito a livello regionale nell’ormai lontano 2018, con la firma di un accordo con il ministero dell’Ambiente, ed è imposto anche a livello europeo. L’accelerata, insomma, è diventata urgente oltre che necessaria, e dovrebbe arrivare a giorni.