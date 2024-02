Opposizioni contro il Comune sul blocco assunzioni delle educatrici, FdI: "Precarie strumentalizzate"

La questione delle graduatorie scadute per l’assunzione di oltre 5300 professioniste, tra educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole dell’infanzia, continua a far discutere. E, dall’opposizione, proseguono gli attacchi al Comune, ritenuto colpevole di non aver segnalato per tempo una situazione esplosiva. In un’intervista a RomaToday, l’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, ha spiegato di aver più volte chiesto al governo la proroga delle graduatorie, senza però aver avuto risposta.

La posizione dell'ex assessore De Santis

Tra i più critici il consigliere capitolino della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis: “Non capisco come l’attuale amministrazione si sia ricordata ora delle graduatorie in scadenza – spiega -. Allo stesso tempo trovo illogica la decisione del governo su Roma Capitale. Ora il problema va risolto quanto prima e lo deve fare chi governa. Mi batterò a ogni costo per evitare che questa situazione porti a un processo di esternalizzazione”. Parole che arrivano in risposta a quelle dell’assessora Pratelli, secondo cui il governo, starebbe implicitamente spingendo i Comuni a esternalizzare i servizi dei nidi. Una mossa contro cui la stessa assessora aveva comunque promesso battaglia. De Santis è anche il primo firmatario di una mozione, che verrà discussa martedì 27 febbraio, per impegnare il sindaco a farsi portavoce di questa impasse con il governo, così da garantire la prosecuzione dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale.

L’attacco di FdI

Sono ancora più duri i toni di Fratelli d’Italia nei confronti del Comune: “È stato verificato che non esiste per il settore educativo scolastico, anche dei Comuni, come stabilisce del resto la norma, il limite del 20 per cento sugli idonei, dunque è possibile bandire un nuovo concorso. Una soluzione che rientra nelle competenze della amministrazione di Roma Capitale e che non ha bisogno di essere politicizzata. O di vedere strumentalizzato l personale precario per coprire le responsabilità. Le graduatorie scadono come per tutti i comuni” dichiarano in una nota Laura Marsilio, responsabile scuola FdI Roma, Marco Perissa deputato di FdI e i consiglieri capitolini Federico Rocca, Rachele Mussolini e Giovanni Quarzo. Il riferimento è alle dichiarazioni di Pratelli e dell’assessore alle Politiche del personale Andrea Catarci, secondo cui proprio a causa della norma “taglia idonei”, fare nuovi concorsi a Roma diventa “un’operazione anti economica e inefficace”. “FdI – prosegue la nota dell’opposizione -. prende l'impegno di monitorare la situazione del personale per rappresentare al ministro per la Pubblica amministrazione e al governo ulteriori necessità specifiche rispetto al funzionamento dei servizi 0-6 anni, operando in supplenza alla incapacità della attuale amministrazione che forse sta nascondendo fini diversi rispetto alla gestione degli stessi”.

Le parole di un’insegnante precaria

A pagare il prezzo più alto di questo stallo sono, ovviamente, i bambini e le educatrici precarie. Una di loro, Francesca Tuccillo, ha scritto una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni, per chiederle di prorogare la validità delle graduatorie: “Il non rinnovo getterà tanti di noi nella disperazione – scrive - poiché non tutti possiedono titoli di laurea per accedere alle nuove classi di concorso. Molti, come me, dovranno rimettersi in gioco ed intraprendere nuovi percorsi di studio, che a 50 anni suonati, non sono proprio una passeggiata. Fino ad oggi i nostri titoli e la nostra professionalità sono andati bene, perché dovrebbero non esserlo più? I titoli di servizio, maturati sul campo, non fanno di noi delle professioniste abitate? Non lasci nell'incertezza del futuro lavorativo tante persone, soprattutto donne che ad oggi hanno contribuito all'educazione, alla crescita, all'autonomia tanti piccoli cittadini e cittadine, futuri uomini e donne del domani”.