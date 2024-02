Caos assunzioni delle educatrici, perché asili e materne di Roma rischiano di restare senza maestre

A settembre gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunale rischiano di trovarsi a corto di insegnanti ed educatrici. La situazione è stata definita “esplosiva” dall’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, e ha portato oltre 200 tra insegnanti e rappresentanti sindacali a presidiare per un pomeriggio la sala della Protomoteca in Campidoglio. Con l’obiettivo di ottenere risposte chiare in merito alla mancata proroga delle graduatorie per l’assunzione di oltre 5mila persone. Ma come si è arrivati a questa situazione?

Il problema delle precarie storiche

Negli ultimi anni un esercito di circa 9mila precarie storiche, tra maestre di nidi e materne, sono scese in piazza per chiedere al Comune una stabilizzazione. In parallelo è cresciuta l’insoddisfazione dei genitori per la gestione capitolina dei servizi 0-6 anni: mancanza di supplenti, disservizi e “bambini trattati come pacchi”. Tanto che, lo scorso novembre, una commissione capitolina Scuola, congiunta con Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica, si è trasformata in un vero e proprio processo al Campidoglio e, in particolare, agli assessori Pratelli e Catarci.

Il pasticcio delle graduatorie scadute

Pratelli ha spiegato che, nell’ultimo anno e mezzo, oltre a “potenziare l’offerta dei nidi”, il Comune ha assunto a tempo indeterminato 650 persone, attingendo alle graduatorie previste nel bando per l’assunzione di nuovo personale, pubblicato nel 2018. Erano previste due graduatorie concorsuali: una per le educatrici dei nidi e l’altra per le maestre delle scuole dell’infanzia. Per un totale di 6mila professioniste. Quella per le scuole dell’infanzia si concluse nel 2020, la seconda nel 2021. Su quelle graduatorie, va sottolineato, non erano mancate le polemiche. Come aveva spiegato a RomaToday Daniela Olivieri, del coordinamento delle precarie, il problema riguardava “circa 4.000 persone risultate idonee, tra queste circa 3.000 sono precarie storiche, appartenenti alla terza e quarta fascia. Il problema è che ci sono degli errori e delle incongruenze che danneggiano chi, al momento di candidarsi online, ha dichiarato la verità sulle proprie esperienze lavorative. Questo perché non sono state fatte le dovute verifiche". Nel 2022 l'assemblea capitolina aveva dunque approvato una memoria di giunta per il riesame e la revisione della graduatoria del bando del 2018. Intanto, però, le graduatorie sono arrivate alla scadenza biennale.

L’appello al Governo

Per continuare l’assunzione delle professioniste individuate dal bando del 2018, gli assessori Catarci e Pratelli hanno chiesto al governo di inserire nel Decreto Milleproroghe anche la proroga delle graduatorie per i servizi 0-6. L’appello, rimasto inascoltato, è arrivato a Palazzo Chigi in una lettera datata 14 febbraio che, secondo quanto riferito dall’assessora Pratelli, sarebbe stata solo l’ultima di una serie di comunicazioni inviate al governo su questo tema. Dall’opposizione, infatti, è subito arrivata l’accusa ai responsabili capitolini di Scuola e Personale, di essersi mossi troppo tardi per cercare di sbloccare una situazione nota da tempo. E che ora rischia di far collassare la gestione di nidi e materne a Roma. Tanto che Pratelli, in un’intervista a RomaToday, ha accusato il governo di voler spingere gli enti locali a esternalizzare il servizio.

I nuovi concorsi

Secondo il Campidoglio non sarebbe percorribile nemmeno la strada di nuovi concorsi, a causa della norma “taglia idonei” voluta dal governo e che, spiega Pratelli “limita tantissimo il numero degli idonei che si possono utilizzare (la nuova normativa stabilisce che vengono considerati idonei unicamente i candidati che si collocano nella graduatoria finale entro un margine del 20% dei posti, immediatamente dopo l’ultimo posto disponibile nel bando, ndr). Le nuove regole ci costringerebbero a fare continuamente bandi di concorso, con due conseguenze: da una parte sarebbe anti-economico per il Comune, dall’altra sottoporrebbe le persone a continue selezioni tutte uguali per colpa di norme che non stanno in piedi”. Un punto, questo, duramente contestato da Fratelli d’Italia, che sottolinea, in una nota: “È stato verificato che non esiste per il settore educativo scolastico, anche dei Comuni, come stabilisce del resto la norma, il limite del 20 per cento sugli idonei, dunque è possibile bandire un nuovo concorso”. In effetti, in una comunicazione firmata da Francesco Radicetti, capo dell’Ufficio legislativo del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, si specifica che la norma cosiddetta taglia idonei “non è applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari, quali quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell’Istituto superiore di sanità”.

Il presidio alla sala della Protomoteca

La possibilità di nuovi concorsi, in ogni caso, non è giudicata una soluzione accettabile per i sindacati Adl Cobas, Confederazione Cobas e Usb, che insieme a educatrici insegnanti, nel pomeriggio di martedì 27 febbraio, hanno svolto un presidio di diverse ore nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L’iniziativa si è conclusa dopo un incontro con Pratelli, la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello e il capo segreteria del sindaco Giulio Bugarini "Ci hanno spiegato che il Comune si sta muovendo con l'Anci, e non solo, per ottenere dal governo il rinnovo delle graduatorie, già chiesto più volte - spiega Irene Germini, RSU del sindacato Cobas -. Abbiamo avuto la conferma del loro impegno per sbloccare questa situazione e li abbiamo invitati al presidio che faremo venerdì 8 marzo a Palazzo Vidoni, per chiedere al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, un piano straordinario di assunzioni". Il Campidoglio, dunque, ha ribadito la volontà di fare pressioni al governo per ottenere la proroga. Anche la Fpl Uil ha fatto sapere di star lavorando per chiedere l’inserimento della proroga delle graduatorie in un emendamento al decreto Pnrr. Nel caso anche questa strada non fosse percorribile, l’organizzazione predisporrà una mobilitazione su scala nazionale. Intanto, il 27 febbraio, è stata approvata anche una mozione, a prima firma del consigliere della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis, che impegna Gualtieri a farsi portavoce della situazione con il governo.