Ama multa 12 commercianti del centro: immondizia lasciata ovunque e differenziata sbagliata

Dodici commercianti non in regola, tutti multati nel giro di 24 ore. È il risultato del blitz di Ama, partito poco prima della mezzanotte di mercoledì 9 agosto, nel quadrante tra Campo de' Fiori e piazza Navona. La municipalizzata dei rifiuti, insieme al NAD (nucleo ambiente e decoro) della polizia locale di Roma Capitale, alla presenza del presidente Daniele Pace e del Dg Alessandro Filippi, ha "messo in riga" gli esercizi che operano nel cuore della movida romana.

Il blitz di Ama nel cuore della movida

Troppi i casi di immondizia posizionata scorrettamente o di una non proprio impeccabile differenziazione dei rifiuti. Così Ama ha deciso di scandagliare le strade centrali della Capitale, le più frequentate da turisti e romani anche nel cuore di agosto. Il risultato ottenuto è quello di 12 attività commerciali "pizzicate" in difetto, quindi multate. L'azione del 9 agosto è solo l'ultima, fa sapere Ama, delle "tante attività di controllo" messe in campo negli ultimi giorni.

Gualtieri: "Controlli a campione proseguiranno anche in periferia"

“La situazione riscontrata – ha sottolineato Pace - è in costante miglioramento, ma le attività di controllo a campione proseguiranno anche nelle prossime settimane affinché sia rispettato il decoro della città, sia in centro che nelle zone più periferiche. Controlli che da una parte riguardano le attività commerciali e dall'altra le ditte che svolgono il servizio in appalto affinché sia verificato il rispetto di tutti gli standard di lavoro”. Anche Gualtieri ha assicurato che "i controlli a campione proseguiranno nelle prossime settimane - ha scritto in un post Facebook - sia in centro sia nelle zone più periferiche. Per tenere pulita la città ognuno deve fare correttamente la propria parte".