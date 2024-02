Bioparco, il Comune finanzia una nuova “foresta tropicale”: sarà grande due ettari

Il restauro del portale monumentale del Bioparco non è l’unico intervento che l’amministrazione cittadina ha intenzione di mettere in cantiere per il 2024.

Un progetto già sposato dal Campidoglio

“È un progetto che nell’ultima approvazione del bilancio capitolino, come gruppo democratico, abbiamo deciso di finanziare – ha spiegato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri – i fondi, due milioni e duecentomila euro, sono sia per la progettazione che per la realizzazione di quest’intervento”. Dalla fondazione Bioparco, contattata da Romatoday, non sono trapelati dettagli sull’operazione che, però, è stata confermata.

Il sentiero della biodiversità

A fornire ulteriori ragguagli ha provveduto sempre il presidente della commissione ambiente di Roma Capitale. “L’intervento prevede il recupero di alcune strutture non più utilizzate, la sistemazione del laghetto, che è un punto di biodiversità importante, e la messa a dimora di nuove essenze arboree. Il tutto – ha spiegato Palmieri – contribuirà a creare un percorso definito della Biodiversità”. Di questa iniziativa ha dato contezza anche l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

Una nuova foresta tropicale

Nel commentare il taglio del nastro del portale monumentale, appena restaurato, Alfonsi ha fatto cenno al “Sentiero della biodiversità” che sarà “un progetto con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio vegetazionale e ambientale di un’area di circa due ettari all’interno del Bioparco dove – ha aggiunto l’assessora capitolina – si prevede di creare una foresta tropicale con piante e specie animali tipiche di questo habitat”.

Le novità del Bioparco

Il giardino zoologico più antico d’Italia, da anni divenuto un punto di riferimento per la conservazione delle specie e la ricerca scientifica, ospiterà quindi un nuovo percorso con piante e specie tropicali. Il “Sentiero della biodiversità” contribuirà, insieme alle nuove nascite di specie in via di estinzione, come la zebra Grevy o la rara tigre di Sumatra, ad incrementare ulteriormente l’appeal di un luogo, il bioparco, che ogni anno è meta di centinaia di migliaia di visitatori.