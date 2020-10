Bioparco, l'appello a Raggi: "Meno 60% di visitatori post covid. Rischiamo la chiusura"

Con i visitatori più che dimezzati, il bioparco rischia di chiudere. A lanciare l'allarme è il direttore Francesco Petretti. "Abbiamo perso il 60% dei visitatori a causa del lockdown e al momento i nostri visitatori vengono solo dal Lazio" ha spiegato. "Ad oggi il Parco ha un grosso disavanzo, ma prima del lockdown avevamo incassi del 20% in più". La Fondazione Bioparco è partecipata del Comune al 51% e Petretti si appella proprio al Campidoglio: "Già stiamo ricevendo contributi ordinari, ora servono quelli straordinari".

Alla sindaca Virginia Raggi si appellano anche le forze di opposizione. "Raccolga il grido di dolore del Bioparco e non faccia cadere le richieste di sostegno. Il presidente del Bioparco di Roma, Francesco Petretti è stato chiaro: il Coronavirus ha annullato i visitatori sia dai paesi esteri che di dalle altre regioni" hanno dichiarato in un comunicato stampa le consigliere Pd Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.

"Dei 6 milioni di euro di ricavo dalla vendita dei biglietti resta ben poco considerando la riduzione di pubblico registrata pari al 60% sull'anno precedente. È evidente che in questa situazione i contributi ordinari non sono sufficienti al mantenimento degli animali e ai necessari interventi di manutenzione. La sindaca Raggi prenda in considerazione il rischio reale di chiusure paventato dal presidente del Bioparco ed intervenga. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per salvare un gioiello della nostra città".

Stessi toni dal consigliere dem Marco Palumbo, presidente della commissione Trasparenza: "È nostro dovere tutelare un patrimonio della città così prezioso, messo a dura prova dal Covid. La Commissione Trasparenza ha dedicato ampia attenzione alle problematiche del Bioparco e continuerà a farlo in questo momento, avviando ogni azione necessaria a stimolare azioni necessarie alla sua salvaguardia. Intanto, esprimo massima solidarietà sia alla Presidenza alla guida della Fondazione in una fase così delicata sia al personale dipendente che ha annunciato lo stato di agitazione".