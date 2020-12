Bioparco, la pandemia fa crollare i visitatori: dal Comune arrivano fondi straordinari 

Fondi straordinari salveranno il Bioparco. Ieri nella variazione al bilancio previsionale 2020-2022 votata dal Consiglio comunale sono stati stanziati 2,6 milioni di euro che andranno ad aiutare la struttura in forte sofferenza ormai dal lockdown della scorsa primavera.

La mancata bigliettazione tra chiusure e assenza quasi totale dei visitatori stranieri, che nel 2019 hanno raggiunto la ragguardevole percentuale del 40% sui biglietti venduti, stava per incidere in modo pesante sul proseguimento delle attività di questa struttura. Dei primi di ottobre l'appello del direttore Francesco Petretti alla sindaca Virginia Raggi: "Abbiamo perso il 60% dei visitatori a causa del lockdown e al momento i nostri visitatori vengono solo dal Lazio. Già stiamo ricevendo contributi ordinari, ora servono quelli straordinari". Che ora sono stati stanziati.

"Come M5S al governo di questa città, abbiamo subito colto il grido di allarme del Presidente Francesco Petretti, di tutto il CDA e dei lavoratori e come componente della Commissione Ambiente insieme al Presidente Diaco ci siamo subito adoperati, da prima per anticipare l’ultima tranche del contributo annuale, che sapevamo essere solo una boccata di ossigeno, e poi per ripianare una parte delle mancate entrate da bigliettazione, operazione questa che è stata sancita ieri con l’approvazione della variazione di Bilancio con l’inserimento di un contributo straordinario pari a 2,6 milioni di euro" ha commentato il consigliere Roberto Di Palma.

"Ringrazio gli assessori Fiorini e Lemmetti che in questo difficile momento per i conti della città, ci hanno ascoltato ed hanno trovato la quadra per dare questa importante risposta economica per la salvaguardia del Bioparco".