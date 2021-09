Chi è Giulia Pezzella, candidata presidente del XII Municipio per Roma Ti Riguarda

Giulia Pezzella, 50 anni, è un'insegnante precaria, dottore di ricerca in Storia dei Partiti e dei Movimenti politici, nata a Roma. Precaria da sempre in diversi settori della cultura (dall'università all'editoria, dalla Treccani alla docenza), negli ultimi anni si batte convintamente per la dignità della scuola e la stabilizzazione del precariato.

Responsabile della rete Sportello Popolare di Roma, si occupa di diritto all’abitare, di precariato e di welfare; durante il lockdown è stata tra i promotori e operatori della Rete Solidale Monteverde che ha sostenuto autonomamente un centinaio di famiglie del Municipio. Ha dato vita allo Spazio popolare Camilla, riconosciuto ormai come luogo resistente e antifascista aperto alle altre realtà associative del territorio, ed presidente del circolo Arci Canape'; antiproibizionista convinta, ha promosso e sostenuto il referendum sulla cannabis.