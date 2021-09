Chi è Francesca Del Bello, candidata presidente del II Municipio per il Centrosinistra

Breve profilo della presidente uscente in corsa per un secondo mandato

Nata a Roma nel 1972 ha iniziato a interessarsi di politica negli anni in cui frequentava il liceo Tasso. Si è laureata in Lettere alla Sapienza con una tesi in Storia greca. Negli anni scorsi è stata consigliera e Vicepresidente dell’ex III Municipio; da giugno 2016 è Presidente del II Municipio.

A 25 anni è stata eletta per la prima volta al Consiglio dell’ex terzo Municipio di Roma e negli anni successivi è stata vicepresidente e assessora dello stesso. Esperienze istituzionali che le hanno insegnato l’importanza e la complessità della politica in un ente di prossimità, quello più vicino alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Negli anni successivi è stata Segretaria del circolo Pd di San Lorenzo e ha lavorato alla Regione Lazio dove ha potuto approfondire le questioni concernenti il sociale e la cultura. Nel 2016, dopo aver vinto le primarie, è stata eletta Presidente del II Municipio.