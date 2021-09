Chi è Elio Tomassetti, candidato presidente del XII Municipio per il Centrosinistra

Elio Tomassetti è nato nel 1988 a Roma, da sempre residente nel territorio dell'attuale XII Municipio.

Laureato in Giurisprudenza, è convinto che il diritto rappresenti la base di quella giustizia sociale che gli è sempre stata tanto a cuore sin da giovanissimo. All'età di 25 anni entra per la prima volta nel consiglio municipale, venendo rieletto per la seconda volta nel 2016.

Giornalista iscritto all'albo all'età di 21 anni, ha creato la sua attività di libero professionista nel mondo della comunicazione, in ambito prevalentemente socio-culturale. E' tra i fondatori di Roma Nascosta, realtà che si occupa di organizzare eventi culturali come visite guidate, presentazione di libri e mostre con la finalità di rivalutare le bellezze meno conosciute della Capitale.

Fa politica con passione e insieme a questo impegno coniuga le sue attività lavorative nel mondo della libera professione. E' appassionato di trekking e sport all'aria aperta.