Chi è Alessio Tondi, candidato presidente del II Municipio per il Partito Comunista

Alessio Tondi è nato a Roma nel 1977 e "per motivi economici", spiega, ha potuto frequentare solo la scuola dell'obbligo. Vive tra Pomezia e Roma, "tra poco grazie al Comune di Roma perderò la casa popolare che è stata messa all'asta dal Comune. Essendo disoccupato non posso permettermi di partecipare all'asta".

Ha lavorato come dipendente per attività di commercio al dettaglio e come operaio in tipografia. E' stato per lungo tempo un indipendente nell'area comunista dai tempi della Bolognina fino al 2017 quando ha intrapreso un percorso di militanza all'interno del Partito Comunista. Da due anni ricopre incarichi a livello regionale come responsabile dell'organizzazione del Comitato Regionale del Lazio, nel 2020 al congressoè stato eletto Segretario della Federazione Metropolitana e Provinciale di Roma e membro del Comitato Centrale del Partito Comunista.