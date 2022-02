"Gualtieri fermi l'iter per i biodigestori. Inquinano e violano il programma ambientale dell'Onu"

Inquinano, costano e non vanno a braccetto con i principi base dell'economia circolare, oltre a violare il programma ambientale delle Nazioni Unite. Il 15 febbraio scade il bando del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) a cui Ama parteciperà con progetti per la realizzazione di due biodigestori anaerobici (per la trasformazione dell'organico) ma la tipologia di impianto scelto dalla giunta Gualtieri come primo tassello del nuovo piano rifiuti non piace a tutti. In prima fila tra i contrari il movimento Legge Rifiuti Zero, molto attivo sul tema del riciclo a livello nazionale e già promotore a Roma di due delibere di iniziativa popolare, di cui una proprio sul percorso da intraprendere per tagliare il traguardo dei rifiuti zero, approvata nel 2014 ma mai attuata.

Perché il biodigestore è una scelta dannosa

"Gli impianti per il recupero di materia e compostaggio di tipo anaerobico non sono considerati economica circolare" spiega Massimo Piras, portavoce del movimento, in audizione lunedì mattina in commissione Ambiente. "Lo afferma il decreto legislativo 152 del 2006 (testo unico ambientale, ndr)". La contestazione centrale è l'impatto ambientale della produzione di biometano, che non sarebbe zero, anzi. "La rete del gas naturale in Italia ha perdite del 20% che finisce in atmosfera. Il diesel inquina decisamente meno del metano". E con slide e dati forniti ai membri della commissione, prova a smontare la scelta dell'amministrazione dem. Tutt'altro che green, è l'accusa.

"Secondo il piano ambientale del 2021 redatto dalle Nazioni Unite per rispettare l'accordo di Parigi bisogna tagliare del 45% le emissioni di metano nel 2030". Senza contare i costi. Secondo i dati forniti da Piras, che cita uno studio di Nomisma Energia, si parla di 440 euro a tonnellata, perché servono anche un impianto aerobico a valle per la lavorazione finale del compost. "Lo stesso bando del Pnrr a cui Ama si appresta a partecipare - sottolinea Piras - precisa che non sono finanziabili proposte che abbiano a oggetto Tmb o combustibili derivanti da rifiuti. Il biogas è un combustibile da rifiuto".

Il fronte dei contrari

Un'idea quella di realizzare due biodigestori a Roma che vede tra gli oppositori anche il consigliere dei Verdi Nando Bonessio. Nonostante sieda tra i banchi della maggioranza, al nostro giornale ha già dichiarato la sua contrarietà. "Saremo il pungolo della giunta su questo" ribadisce oggi in commissione. E ancora tra i contrari, anche se del Pd, il minisindaco del XV municipio Daniele Torquati, schierato con il territorio. Per la realizzazione dei biodigestori si guarda infatti alle due aree già individuate durante l'amministrazione Raggi per due impianti di compostaggio, autorizzati ma mai costruiti, Cesano e Casal Selce, quest'ultimo in XIII municipio.

"È fondamentale un confronto su questo in Consiglio comunale" commenta il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Senza entrare ora nel merito della necessità o meno di un impianto del genere, chiediamo che se ne possa discutere in aula prima di prendere qualunque decisione definitiva". Il tempo però stringe. Il bando scade il 15 febbraio, tra meno di dieci giorni. E per un primo consiglio straordinario sul tema rifiuti, richiesto dalle opposizioni, la prima possibile data (ancora da ufficializzare) è il 10 marzo. Sul punto Bonessio chiede di rivedere data: "Troppo in là nel tempo. Si anticipi la discussione".