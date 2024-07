Rifiuti, Ama accelera sulla raccolta dell'umido. Entro fine anno partiranno i lavori per i biodigestori

"Mentre si stanno compiendo le azioni necessarie per incrementare la raccolta differenziata in città stiamo lavorando alla nuova impiantistica dedicata all'umido, grazie ad un finanziamento del decreto Aiuti. Stiamo abbastanza avanti e siamo alla vigilia dell'aggiudicazione delle due gare per la realizzazione dei due impianti a doppio trattamento, con biodigestione anaerobica e successivo compostaggio, di Casal Selce e Cesano". A fare il punto sull'iter per la realizzazione dei nuovi impianti per l'organico è il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, durante l'ultima seduta di commissione capitolina Ambiente.

Il primo step previsto nel decreto prevede l'aggiudicazione delle gare per gli impianti di Casal Selce e Cesano, ma anche per quelli per il multimateriale (plastica, vetro e metalli, ndr) di Rocca Cencia e Ponte Malnome, entro settembre 2024. I lavori dovrebbero aprirsi entro l'inizio del 25, "forse anche prima". "Mentre il decreto impone l'attivazione degli impianti entro il 31 dicembre 2026". ha spiegato ancora.

"I due impianti - ha aggiunto il dg - tratteranno 200mila tonnellate di rifiuti biodegradibili. Questo renderà Ama capace di presidiare il ciclo trattando il 70% della produzione complessiva attesa di umido e di cogliere del rifiuto organico tutto il suo valore, perché da questo produrremo biogas e poi anche biometano attraverso la biodigestione anaerobica. E grazie a questo potremmo sostituite il combustibile dei mezzi della flotta Ama, passando dal vettore oil al vettore biometano. Inoltre potremmo produrre, dalle 200mila tonnelate di rifiuti totali, circa 25mila tonnellate di compost per le aziende agricole della città".

Procede quindi spedito, al momento secondo le tempistiche fissate nel cronoprogramma, l’iter per la realizzazione dei due impianti. Lo scorso marzo è stata pubblicata da Invitalia la gara, da 192,3 milioni di euro, per trovare i costruttori, e ha registrato ampia adesione con ben sei proposte per l’impianto di Casal Selce e cinque per l’impianto di Cesano. La commissione di gara è al lavoro per valutare la documentazione presentata dai partecipanti.

Non si placano però le proteste portate avanti dai comitati del quartiere che chiedono un passo indietro. Lo scorso marzo, in municipio XIII, hanno protestato in aula municipale alla presenza dell'assessora Sabrina Alfonsi e del direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. I due, durante la seduta, hanno spiegato il funzionamento dell'impianto e il suo impatto sull'ambiente circostante, ma sono stati travolti dal dissenso dei cittadini presenti. In tutto ciò, il comitato Difendiamo Casal Selce, insieme a una rete di movimenti ambientalisti, ha presentato quattro ricorsi al Tar contro l'impianto.