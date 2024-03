Avanti con i biodigestori: pubblicata la gara per realizzare gli impianti

"Ieri è stata pubblicata da Invitalia la gara per la realizzazione dei due biodigestori. Siamo entrati nella fase realizzativa". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del convegno "Roma Circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza".

"Per lo smaltimento dell'organico" ha aggiunto "paghiamo per mandarlo in Veneto con tir, che non sono ecologici, e dove ci fanno il biometano per loro. Noi produrremo biometano per noi e per i mezzi Ama. Ne faremo due da centomila tonnellate e manca ancora una quota".

I due biodigestori pubblici di Ama, lo ricordiamo, saranno realizzati a Casal Selce nel municipio XIII e a Cesano Osteria Nuova nel municipio XV. Tante le proteste sui territori portate avanti a partire già dai primi annunci che risalgono oramai all'era Raggi. A Cesano il volere dell'amministrazione Gualtieri si è scontrato con un parere contrario della Soprintendenza, mentre a Casal Selce i comitati sono ancora sulle barricate, pronti ad accogliere l'assessora Sabrina Alfonsi il prossimo 19 marzo per un dibattito sull'impianto. Mobilitazioni a parte, il Campidoglio è andato dritto per la sua strada.

Entrambi i bandi, dal valore di 100 milioni di euro l'uno, comprendono la progettazione, realizzazione e gestione per 12 mesi degli impianti, con termine ultimo fissato per il completamento dei lavoro e delle installazioni impiantistiche al 1 giugno 2026. Tratteranno in totale 200mila tonnellate di rifiuti organici, prevedendo da essi la produzione di biometano e ammendante compostato misto. Come specificato dallo stesso Gualtieri, resta fuori una quota da trattare, per la quale Ama sta cercando di acquistare un terreno dove realizzare un terzo biodigestore.

Un terzo impianto?

A fine gennaio è stata pubblicata una manifestazione d'interesse "per acquisto di area con relativo provvedimento autorizzatorio [...] per la realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti non pericolosi tramite digestione anaerobica e compostaggio". Come specificato nell'avviso, l'impianto deve poter trattare più di 45mila tonnellate l'anno e poter ricevere i codici corrispondenti ai rifiuti biodegradabili di cucine, mense e mercati. E un terreno che ha da poco ricevuto l'ok della direzione regionale rifiuti alla realizzazione di una struttura simile già c'è, in località Solforata, nel IX municipio. Di proprietà della Laziale Ambiente srl, lo scorso novembre la Regione Lazio ha rilasciato la Via (Valutazione di impatto ambientale), chiudendo una conferenza dei servizi iniziata nel 2021.