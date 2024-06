Casal Selce e Cesano, ora Ama può espropriare i terreni che ospiteranno i biodigestori

Ama può avviare l'iter per espropriare i terreni che serviranno a realizzare i due biodigestori di Cesano e Casal Selce. Le due località, entrambe nel quadrante nord di Roma, la prima nel XV municipio, la seconda nel XIIIesimo, ospiteranno due degli impianti chiave del piano rifiuti del sindaco Gualtieri, che nelle vesti di commissario ha recentemente firmato un'ordinanza per poter entrare in possesso delle aree dove costruirli.

All'ordinanza è poi seguita una delibera di giunta che dà la delega all'azienda municipalizzata per l'avvio del procedimento. In via di Casal Selce infatti, il terreno da 174mila metri quadrati dove sorgerà il biodigestore, è di proprietà della Regione Lazio, quello di Cesano, di 5400 metri quadrati è della società SATA srl.

Procede quindi spedito, al momento secondo le tempistiche fissate nel cronoprogramma, l’iter per la realizzazione dei due impianti che tratteranno, lo ricordiamo, 200mila tonnellate l'anno di organico per ottenere compost e biometano.

Lo scorso marzo è stata pubblicata da Invitalia la gara, da 192,3 milioni di euro, per trovare i costruttori, e ha registrato ampia adesione con ben sei proposte per l’impianto di Casal Selce e cinque per l’impianto di Cesano. La commissione di gara è al lavoro per valutare la documentazione presentata dai partecipanti.

Non si placano però le proteste portate avanti dai comitati del quartiere che chiedono un passo indietro. Lo scorso marzo, in municipio XIII, hanno protestato in aula municipale alla presenza dell'assessora Sabrina Alfonsi e del direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. I due, durante la seduta, hanno spiegato il funzionamento dell'impianto e il suo impatto sull'ambiente circostante, ma sono stati travolti dal dissenso dei cittadini presenti. In tutto ciò, il comitato Difendiamo Casal Selce, insieme a una rete di movimenti ambientalisti, ha presentato quattro ricorsi al Tar contro l'impianto.