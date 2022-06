Gualtieri: "Nel 2023 avvieremo i cantieri per i biodigestori"

"Abbiamo partecipato al bando del Mite sull'economia circolare con dei progetti fondamentali come i biodigestori anaerobici e i centri di raccolta. Ora aspettiamo gli esiti di questo bando: la fase realizzativa dei cantieri sarà intorno al 2023". A dettare le prime tempistiche sugli impianti di biodigestione anaerobica che tratteranno l'umido a Roma è il sindaco Gualtieri nel corso di Missione Italia - Pnrr, Comuni e città, un evento Anci che si è tenuto al centro congressi La Nuvola di Roma.

I due impianti per la biodigestione verranno realizzati su due aree a Casal Selce e a Cesano, tramite fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). "Siamo in un momento cruciale. Si sta concludendo la fase dei bandi, della predisposizione dei progetti e dell'assegnazione delle risorse - ha spiegato ancora il sindaco - si apre la fase decisiva dell'attuazione e ci sono le prime scadenze".

"Stiamo studiando le tecnologie più innovative per completare questa serie di impianti - ha aggiunto - anche con la realizzazione di un distretto dell'economia circolare che utilizzi queste nuove tecnologie per il riutilizzo delle emissioni di Co2, la produzione di energia pulita e per il riutilizzo degli eventuali scarti della termovalorizzazione per realizzare materiali. Faremo tutto questo anche con risorse complementari".

Le proteste sul territorio

Il tutto dovendo però fronteggiare le proteste dei cittadini dai territori interessati. Una parte degli abitanti di Casal Selce non vuole nessun impianto, considerandosi parte - seppur all'estremo confine nord - della valle Galeria, già martoriata dalla maxidiscarica chiusa nel 2013 e dai tanti impianti industriali presenti sul territorio. Una mobilitazione che ha trovato nuova linfa nel rogo devastante che ha colpito il tmb di Malagrotta il 15 giugno.

Anche il Consiglio del XIII municipio (a guida Pd), lo ricordiamo, ha votato un atto lo scorso febbraio per ufficializzare il proprio "no", argomentando con una serie di motivazioni che vanno dall'assenza come dicevamo di opere per il territorio, al rischio idrogeologico certificato per la zona, al vincolo paesistico. Dieci consiglieri di centrosinistra hanno votato con Fratelli d'Italia e Lega un ordine del giorno, a prima firma della consigliera di maggioranza Martina Bordi. Da ricordare che per quella stessa area esiste già un'autorizzazione regionale per un impianto di compostaggio che era nel programma del M5s durante la scorsa consiliatura. Non è però anaerobico e presenta caratteristiche diverse.