I biodigestori agitano la maggioranza, ma Gualtieri tira dritto. Gli impianti si faranno

Prime grane in casa per il sindaco Gualtieri. Ama si prepara a presentare i progetti per due biodigestori da finanziare con i fondi del Pnrr ma l'idea agita la maggioranza e anche tra i dem c'è chi storce il naso. Casal Selce e Cesano sono le località già autorizzate per strutture analoghe previste dall'ex giunta Raggi (mai fatte). È qui che verranno realizzati i due impianti e sempre da qui che si levano voci di protesta. Che il sindaco avrebbe presto avuto a che fare con i no dei territori, anche interni alla sua stessa maggioranza, lo avevamo previsto e analizzato tempo fa. Ora che l'iter dei primi impianti entra nel vivo, tocca farci i conti e affrontare il dissenso.

Proteste a Casal Selce

"Si trova nella Valle Galeria dove, dalla chiusura di Malagrotta e della raffineria in poi, è stato preso un impegno non scritto tra tutte le forze politiche: mai più impianti per rifiuti nella zona - tuona il dem Antonio Stampete, pronto a dire la sua al sindaco Gualtieri durante la prima seduta di commissione speciale Pnrr - due soli territori rischiano di dover farsi carico di accogliere i rifiuti di tutta la città".

I Verdi

Altre proteste da Europa Verde, con il consigliere Nando Bonessio tra i contrari della prima ora. Già settimane fa al nostro giornale non escludeva di passare tra i banchi dell'opposizione in caso l'iter fosse arrivato a dama. "Alcuni impegni sui rifiuti rischiano di capovolgere quella che potrebbe essere un'impostazione più razionale - spiega in commissione - capire cosa raccogliamo e come lo raccogliamo, a partire dall'umido, potrebbe permetterci di comprendere di quali impianti abbiamo bisogno".

A Roma Nord la maggioranza è contraria

E poi ancora tra i "no" netti c'è quello del minisindaco del XV municipio Daniele Torquati, altro esponente del Partito democratico. Il consiglio di Roma nord ha votato un atto per fermare nero su bianco la contrarietà del territorio e dei suoi amministratori. In municipio XIII si sono fatt sentire anche i consiglieri di maggioranza Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, della civica Aurelio in Comune. "Crediamo sia urgente che il Consiglio del municipio e la commissione Ambiente, affrontino in maniera pubblica e trasparente il tema dei rifiuti e della realizzazione dell'impianto di Casal Selce, senza vedere ulteriormente usurpate le proprie prerogative di indirizzo politico dalla Giunta".

Gualtieri mette in riga i suoi

Un muro che il sindaco Gualtieri sembra però intenzionato ad aggirare. "Parliamo di impianti che sono nel programma elettorale e lo abbiamo sempre detto" ha replicato. "È un impianto green e non è l'unico che si farà a Roma è solo uno dei due impianti finanziati dal Pnrr, ma l'esigenza impiantistica di Roma non si esaurisce con questo e ne verranno costruiti altri in città. Non c'è quindi alcun unico territorio a cui si rivolge Roma con un solo impianto, e parliamo sempre e comunque di un impianto che non ha impatto". Detto altrimenti: la decisione è presa e indietro, salvo sorprese, non si torna. "Sono impianti puliti e necessari - ribadisce - io penso che i cittadini sappiano che si sta parlando di impianti verdi e sostenibili. Noi abbiamo deciso di presentare questi progetti". Allineata con il sindaco la capogruppo Valeria Baglio. "Rispetto alla precedente amministrazione che non ha preso decisioni non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo" commenta a RomaToday. "La città è in emergenza su questo tema. Dobbiamo ascoltarla e decidere per chiudere il ciclo dei rifiuti e fare il meglio".

Il consiglio straordinario

Dai Verdi era poi arrivata la richiesta di un consiglio straordinario sui rifiuti in cui poter discutere anche dei biodigestori, ma la data accordata al momento è il 10 marzo, troppo in là rispetto alla scadenza del 15 febbraio fissata dai bandi. "Ben venga una discussione in aula sui rifiuti, difficile che si possa fare prima del 15 febbraio - spiega a RomaToday il presidente della commissione Ambiente, consigliere Giammarco Palmieri - ma non possiamo ridurre la questione ad aerobico o anaerobico, sono una parte del sistema impianti che punta alla chiusura del ciclo e fin dalla campagna elettorale è stato detto che i biodigestori avrebbero fatto parte del piano". Certo, il confronto è sempre auspicabile ma non riguarderà al momento gli impianti per l'organico. "Sono favorevole a un Consiglio straordinario in cui il sindaco possa illustrare il piano complessivo, su un tema come questo è importante che nulla venga fatto nell'ombra e che tutti i cittadini si sentano parte del procedimento".

Le opposizioni

Lo scontento in maggioranza non passa inosservato e le opposizioni incalzano. "La maggioranza è diventata opposizione" commenta il consigliere della lista Calenda Francesco Carpano. Segue il 5 stelle Paolo Ferrara: "Il piano del Pd per Ama rischia già di naufragare per contrasti interni".

Tra i contrari ai biodigestori, lo ricordiamo, anche gli esponenti del movimento Legge rifiuti zero, proponenti della delibera di iniziativa popolare approvata dal Consiglio comunale nel 2014. In audizione in commissione Ambiente hanno illustrato le ragioni tecniche del no. "Gli impianti per il recupero di materia e compostaggio di tipo anaerobico non sono considerati economica circolare" ha spiegato il portavoce Massimo Piras. "Lo afferma il decreto legislativo 152 del 2006 (testo unico ambientale, ndr)". La contestazione centrale è l'impatto ambientale della produzione di biometano, che non sarebbe zero, anzi. "La rete del gas naturale in Italia ha perdite del 20% che finisce in atmosfera. Il diesel inquina decisamente meno del metano". E con slide e dati forniti ai membri della commissione, ha provato a smontare la scelta dell'amministrazione dem. Che, è l'accusa, sarebbe tutt'altro che green.