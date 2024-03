"Rocca lo ha autorizzato senza avere i poteri". Così il terzo biodigestore finisce già al Tar

Il biodigestore di Solfarata finisce al Tar. Il ricorso contro l'impianto autorizzato dalla Regione Lazio sul territorio del IX municipio è stato notificato in queste ore dal coordinamento delle associazioni e comitati di quartiere "No discariche, no inceneritori", rappresentato dal presidente Massimo Falco. I comitati contestano la validità dell'autorizzazione emanata dalla Pisana quando già il sindaco Gualtieri era stato nominato commissario straordinario, e quindi unico soggetto a poter dare il placet a nuovi impianti legati al ciclo rifiuti di Roma.

Tutto sul nuovo impianto

Stiamo parlando di un biodigestore per il trattamento di 65mila tonnellate l'anno di organico tramite digestione anaerobica. A fine gennaio è stato pubblicato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (puar) rilasciato alla Laziale Ambiente srl, proprietaria del terreno. Con l'atto si chiude la conferenza dei servizi iniziata nel 2021. La Via (Valutazione di impatto ambientale) è stata rilasciata lo scorso novembre, mentre l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) a metà dicembre.

In tutto questo, Ama tramite un'indagine di mercato pubblicata proprio il giorno dopo il provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Regione, sta cercando proprio un terreno da acquistare per la realizzazione di un terzo biodigestore, non presente nel piano rifiuti che invece, lo ricordiamo, ne prevede solo due, quelli di Cesano e Casal Selce. Le necessità, insomma, quella della Laziale Ambiente e quella del Comune di Roma, sembrano combaciare alla perfezione. E stanno già sollevando proteste.

La protesta

"L'impianto va ad aggiungersi alle diverse discariche già presenti nel territorio del IX municipio e al termovalorizzatore. Questo impianto di biodigestione anaerobica è previsto a ridosso delle abitazioni, adiacente al parco Naturale di Decima Malafede e vicino a dei laghetti naturali che fanno di questo territorio un raro ed unico ambiente naturale da salvaguardare. Siamo da sempre attento a preservare la salute dei cittadini di questi comprensori di Roma e, soprattutto, a preservare il prezioso territorio dell’Agro Romano Pontino" tuonano dal comitato delle Cinque Colline. "Purtroppo quello extra Gra del municipio IX continua ad essere considerato dalle istituzioni un territorio di serie B dove i cittadini che vi risiedono non hanno i servizi che meriterebbero e sono costretti ad una continua lotta per reclamare i propri diritti".

"Sosteniamo convintamente e con determinazione i comitati e i cittadini impegnati in questa vera e propria battaglia per i diritti, con l'auspicio che la giustizia amministrativa faccia il suo corso e li tuteli" commentano il capogruppo della lista civica Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo in municipio IX Carla Canale. "Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pur non avendo più alcun potere in tema di rifiuti sul territorio di Roma Capitale, ha deciso che il Municipio IX sarà la pattumiera di Roma" proseguono i consiglieri. "Peccato che i cittadini non siano disposti a sottostare ai suoi assurdi piani e abbiano già fatto ricorso al Tar contro un biodigestore autorizzato da un ente, la Regione Lazio, che non dovrebbe più avere voce al riguardo, dal momento che una legge approvata un paio d'anni fa ha affidato tutti i poteri sul territorio di Roma Capitale al Commissario straordinario ai rifiuti Gualtieri".