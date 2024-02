Biodigestore Casal Selce, M5S: "Dibattito pubblico poco concreto. Serve luogo ufficiale"

Nella giornata di lunedì 12 febbraio è andato in scena il dibattito pubblico fra l’Assessora all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, e Agricoltura di Roma Sabrina Alfonsi e i comitati cittadini di Castel di Guido, Casal di Selce, Cesano e Valle Galeria Libera riguardo al Biodigestore.

All'incontro al Parco della Cellulosa la cittadinanza ha contestato la costruzione del mega impianto così come la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo, il vicepresidente della commissione Ambiente capitolina Daniele Diaco (M5S) e i consiglieri del M5S del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta e Alessio Marsili. I pentastellati tramite un comunicato stampa hanno infatti sottolineato come la sede scelta non sia ideale per un argomento così delicato e importante per l'intera città.

Gli esponenti del Movimento infatti precisano: “Noi riteniamo opportuno, data la tematica scottante e quanto mai di rilievo per la cittadinanza tutta, che la sede di discussione debba essere un luogo ufficiale, dove ogni dichiarazione è verbalizzata, come l’Assemblea Capitolina, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, piuttosto che fare un dibattito pubblico che lascerebbe ben poco di concreto”. Contestata dunque la scelta del dibattito pubblico che si è tenuto al Casaletto del Parco della Cellulosa. “Oltretutto”- si legge nella nota – “avrebbe senso portare il dibattito pubblico con i cittadini in un percorso partecipato che possa permettere a tutti di intervenire con suggerimenti da includere nelle decisioni finali relative all’opera”.

Infine il Movimento 5 Stelle commenta: “Auspichiamo che Alfonsi raccolga il nostro appello, ma qualora non lo faccia prenderemo comunque parte a questo confronto nel pomeriggio per rimanere al fianco dei Comitati nelle loro sacrosante rivendicazioni".