Tegola sul piano rifiuti di Gualtieri, la Soprintendenza dice "no" all'impianto di compostaggio

Niente compostaggio a Cesano, il biodigestore non s'ha da fare. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale ha espresso parere negativo in Conferenza dei servizi all'impianto per lo smaltimento degli scarti organici previsto nel piano rifiuti del Campidoglio. "Opere non compatibili con il contesto di riferimento e di troppo impatto ambientale" è la ragione dell'ente che è emanazione, lo ricordiamo, del ministero della Cultura.

Il freno al progetto

Un giudizio inaspettato, un "fatto imprevisto" come lo ha definito la stessa assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi. "Il parere si basa su vincoli paesaggistici di carattere generale e sulla possibile interferenza delle strutture da realizzare con preesistenze archeologiche e storiche, che non sarebbero state adeguatamente valutate nella documentazione presentata a corredo del progetto" ha spiegato Alfonsi. "Si tratta di una circostanza non nuova, che si è già verificata in passato in relazione alla realizzazione di altre opere pubbliche, e che è stata superata in considerazione del valore strategico delle opere da realizzare, e della loro indifferibilità. Sono in corso di valutazione, con la struttura commissariale, tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente per superare questa impasse". Insomma, la speranza, per il Comune, è di poter sbrogliare quanto prima la matassa.

Esultano i contrari

Il biodigestore per il trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica è infatti tra i pilastri del piano rifiuti firmato Gualtieri, ma lo era anche per l'ex sindaca Virginia Raggi che per prima lo ha fatto progettare. Il primo cittadino dem non ha fatto altro che confermarlo, infiammando ulteriormente le proteste del territorio, un'area periferica che già convive con le scorie nucleari custodite dal centro di ricerca Enea, con il depuratore e l’impianto di radiotrasmissione di Radio Vaticana. Inascoltati i ripetuti ‘no’ al compostaggio di Cesano del parlamentino di via Flaminia, prima in epoca grillina e adesso anche con l'amministrazione di centrosinistra guidata dal dem, Daniele Torquati. Che oggi esprime soddisfazione per il no arrivato della Soprintendenza.

"Non voglio in alcun modo che passi il messaggio che a prescindere non si debbano realizzare impianti sul nostro territorio. Roma ha bisogno di impianti e anche in tempi rapidi ma per l'impianto in questione non possiamo negare che la collocazione scelta, frutto della precedente amministrazione, sia un errore che rischia di far perdere ancora altro tempo" ha dichiarato il presidente all'agenzia Dire.

"Le criticità riscontrate per viabilità, logistica, e collocazione dell'impianto, che emergevano già dalla vecchia Via, non potevano e non possono essere sottovalutate. Sono per natura un riformista che vuole che i problemi si risolvano. Il mio approccio quindi rispetto alla realizzazione dell'impianto non è certamente una posizione a priori né tantomeno contro l'amministrazione capitolina - ha concluso il minisindaco - ma piuttosto è a garanzia della stessa amministrazione e del sindaco che vuole portare la città di Roma fuori dall'emergenza rifiuti. Gli impianti si devono realizzare e noi restiamo disponibili nel trovare soluzioni alternative".