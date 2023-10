Via libera al biodigestore di Casal Selce. Ecco a che punto è l'iter per l'impianto 

Il commissario straordinario al Giubileo, e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri va avanti sugli impianti per smaltire i rifiuti ignorando le proteste che arrivano dal territorio e che scuotono oramai da settimane la sua stessa maggioranza. Il 29 settembre è stato adottato, tramite ordinanza, il Puar (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per la realizzazione del biodigestore di via di Casal Selce, uno degli impianti previsti nel piano del Campidoglio per la lavorazione della frazione organica, che comprende la Via (Valutazione di impatto ambientale) e l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale). Nel documento si dà atto che "il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile".

Prossimi step? Entro 120 giorni Ama dovrà acquisire l'Autorizzazione unica, e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere perfezionato l'accordo procedimentale tra Roma Capitale e Regione Lazio per la disponibilità delle aree. Queste, lo ricordiamo, ricadono nel municipio XIII. Parliamo di un impianto che tratterà a regime circa 120mila tonnellate di frazione organica tramite un procedimento integrato, anaerobico e aerobico, per la trasformazione del rifiuto in ammendante comportato misto, a utilizzo florovivaistico e agricolo, e biometano liquido.

In totale sono due gli impianti in programma per trattare l'umido. L'altro, gemello, pensato per trattare la stessa quantità di rifiuti, si trova a Cesano. A proposito si è chiusa di recente la Conferenza dei servizi, con il parere positivo della struttura commissariale ma quello negativo della Soprintendenza. Uno scontro istituzionale che potrebbe facilmente portare l'iter davanti al Tar.

Le proteste sui territori

In entrambi i casi le proteste dei territori vanno avanti ormai da settimane. Comitati di quartiere e associazioni che si affidano ad avvocati per trovare qualche via legale in grado di bloccare, almeno temporaneamente, le procedure. Malcontenti che riguardano anche la politica e che stanno fiaccando la stessa maggioranza che guida il Campidoglio. Sul piede di guerra ci sono i presidenti dei due municipi coinvolti, XV e XIII, ma anche i consiglieri capitolini che su quei territori hanno i voti. Tensioni che hanno impedito di fatto al sindaco di parlare durante l'ultima seduta di Assemblea capitolina, date le troppe assenze che non hanno consentito di raggiungere il numero legale.