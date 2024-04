Biodigestore, l'iter si complica: niente accordo con la Regione per il passaggio di proprietà dell'area

Un nuovo intoppo potrebbe rallentare, se non stoppare almeno momentaneamente, l'iter per la realizzazione del biodigestore di Casal Selce. Al momento è on line il bando per la costruzione dell'impianto, che lavorerà lo ricordiamo 100mila tonnellate di rifiuti organici l'anno, ma ancora manca l'accordo con la Regione Lazio per il passaggio di proprietà del terreno dove è prevista l'edificazione.

Il problema? La delibera per l'accordo tra gli enti è stata firmata dall'allora presidente Zingaretti nel 2019, ma l'attuale giunta Rocca, di colore politico opposto, non sembra intenzionata a venire incontro delle esigenze del sindaco Gualtieri. "Con i poteri commissariali può espropriare il terreno" ha tagliato corto l'assessore regionale ai Rifiuti Fabrizio Ghera. Che al momento dice di non aver ricevuto nessuna richiesta in merito.

"Vogliamo ringraziare la giunta per aver chiarito la posizione della Regione riguardo alla costruzione del biodigestore e ribadire la nostra solidarietà agli abitanti e non agevolare il Comune di Roma nel promuovere politiche sui rifiuti che insistano su territori già in difficoltà. Questa è una posizione che portiamo avanti da anni, che abbiamo sempre condiviso e che vogliamo ribadire invitando Gualtieri a non insistere su aree che hanno sofferto per anni le immissioni di Malagrotta" dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Flavio Cera e Chiara Iannarelli e la coordinatrice del municipio XIII di FdI Eleonora Nalli.

"Le parole dell'assessore regionale Ghera sulla vicenda del biodigestore di Casal Selce contribuiscono a fare chiarezza su una vicenda che solo l'ostinatezza del sindaco Gualteri ha oggi portato alle estreme conseguenze" ha commentato la senatrice di FdI Lavinia Mennuni. "Insistere sul sito di Casal Selce come sede del biodigestore significa non aver conoscenza dello stato dei luoghi, già pesantemente gravati dalla storica presenza della discarica di Malagrotta nè delle difficoltà di realizzazione, stante anche il mancato finanziamento del pnrr".

La protesta sul territorio

Intanto prosegue senza sosta la protesta del comitato di cittadini contrario all'impianto. A inizio aprile hanno impedito l'ingresso del personale Ama e di una ditta interessata a rispondere al bando di gara che volevano effettuare un sopralluogo sul terreno. Sono intervenute le forze dell'ordine. E ancora a marzo, la mobilitazione si è spostata nell'aula del Consiglio municipale, dove l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi è stata fischiata e contestata mentre tentava di convincere gli abitanti della bontà del progetto per l'impianto.